La Policía Local pondrá en marcha una campaña especial de control de alcohol y drogas al volante del 13 al 19 - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local llevará a cabo una campaña especial de vigilancia y control sobre el consumo de alcohol y drogas en la conducción entre los días 13 y 19 de julio de 2026, en adhesión a la programación anual de Campañas y Operaciones de Vigilancia y Control promovida por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Durante toda la campaña, la Policía Local realizará controles preventivos en distintos puntos del municipio con el objetivo de detectar conductas de riesgo, reforzar el cumplimiento de la normativa y contribuir a reducir la siniestralidad en las vías públicas.

El objetivo principal de esta iniciativa es reforzar la seguridad vial, prevenir accidentes y concienciar a la ciudadanía sobre los graves riesgos que supone conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, especialmente durante el periodo estival, cuando se incrementan los desplazamientos y la intensidad del tráfico.

El consumo de alcohol continúa siendo uno de los principales factores de riesgo en los siniestros de tráfico. Está presente como factor concurrente o desencadenante en aproximadamente un tercio de los accidentes mortales y, dependiendo de la tasa de alcoholemia, puede multiplicar entre dos y quince veces el riesgo de sufrir un accidente. Por ello, el único nivel seguro de alcohol al volante es 0,0 %.

Además de incrementar la probabilidad de sufrir un siniestro, el consumo de alcohol está asociado a una mayor gravedad de las lesiones y a una mayor mortalidad en caso de accidente. En la actualidad, sigue siendo una de las principales causas concurrentes en los siniestros mortales registrados en las vías de circulación.

Junto al alcohol, la conducción tras el consumo de drogas constituye otro importante problema para la seguridad vial. Sustancias como el cannabis (THC), la cocaína, las anfetaminas o las metanfetaminas alteran la capacidad para conducir de forma segura.

Asimismo, el consumo combinado de varias sustancias representa un comportamiento de muy alto riesgo, con una presencia significativa entre los conductores.

Estos riesgos no afectan únicamente a quienes conducen vehículos. Los peatones también pueden verse gravemente afectados por el consumo de alcohol y drogas, ya que estas sustancias reducen la capacidad de percepción del entorno, alteran la visión, disminuyen los tiempos de reacción y favorecen una mayor asunción de riesgos, incrementando la posibilidad de sufrir atropellos.