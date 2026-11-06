La Policía Local de Zaragoza identifica a dos personas por realizar pintadas en varios vehículos en Casablanca

Pintadas en varios vehículos realizadas en el distrito zaragozano de Casablanca por dos jóvenes que han sido identificados - POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Zaragoza han identificado a dos jóvenes tras realizar grafitis --pintadas-- en varios vehículos, en concreto camiones, en la calle Embarcadero, en el distrito de Casablanca.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado lunes, 2 de noviembre, cuando una patrulla que se encontraba en las proximidades fue comisionada por la Unidad Central de Operaciones de Policía Local con el fin de comprobar las pintadas. A su llegada al lugar, los agentes observan como dos jóvenes realizaban pintadas en dos vehículos

Al observar la presencia policial trataron de huir a la carrera siendo interceptados ambos en las proximidades de la calle Embarcadero, junto al Canal Imperial de Aragón, estando todavía sus ropas y sus manos manchados de la pintura con la que habían realizado los grafitis.

Además, los agentes procedieron a la intervención de ocho botes de spray de pintura, realizando también las gestiones oportunas para dar cuenta de los hechos a los titulares de los vehículos.

Por todo ello, estos hechos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial, con la identificación completa de los responsables.