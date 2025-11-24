La Policía Nacional busca en Zaragoza a un joven desaparecido desde el pasado jueves 20

La Policía Nacional busca a Ares Miguel Tiziano M. V., de 20 años y desaparecido en Zaragoza el pasado 20 de noviembre. Si alguien tiene información o cree haber visto al joven, debe contactar de inmediato con el 091. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierto un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de Ares Miguel Tiziano M. V., de 20 años y desaparecido en Zaragoza desde el pasado 20 de noviembre, cuando fue visto por última vez. El joven mide 1,65 metros, tiene el pelo negro y los ojos marrones.

Durante la mañana de este lunes la Policía Nacional ha realizado batidas en distintos tramos de la ribera del río Ebro y del río Gállego.

Una búsqueda que por el momento no ha dado resultado y que se va a ampliar a más áreas. Para ello solicita la colaboración ciudadana. Así, si alguien tiene información o cree haber visto al joven, debe contactar de inmediato con el 091.