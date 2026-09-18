La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína en el centro de la capital aragonesa

1118238.1.260.149.20260918122954 En los registros los agentes hallaron medio kilogramo de cocaína, así como varias sustancias de corte y útiles para elaborar y vender la droga. - CNP

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, en la ciudad de Zaragoza. Se trata de una investigación que comenzó a mediados de agosto cuando el grupo de policía judicial encargado del tráfico minorista de drogas recibió información sobre una mujer que presumiblemente se dedicaba a vender sustancias estupefacientes a pequeña escala.

Los agentes del mencionado grupo establecieron un dispositivo en aras de comprobar la información recibida y una vez analizada, se inició un operativo. Tras un mes siguiendo los pasos de la presunta traficante y con indicios suficientes para imputarle el hecho investigado, se estableció un dispositivo para detenerla.

La detención se produjo la mañana del pasado martes 15 de septiembre y una vez realizadas las diligencias oportunas se solicitó al Juzgado la entrada y registro en los dos domicilios en los que se había comprobado previamente que podía realizar la actividad ilícita.

En los registros los agentes hallaron medio kilogramo de cocaína, así como varias sustancias de corte y útiles para elaborar y vender la sustancia localizada. Una vez que la detenida pasó a disposición judicial y fue oída en declaración se decretó su ingreso en prisión.