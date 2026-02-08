El portavoz del PSOE Aragón apela a la prudencia y no valora los sondeos

Carteles electorales de Pilar Alegría en la sede del PSOE Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE Aragón, Jesús Morales, ha rehusado entrar a valorar las encuestas publicadas al cierre de los colegios electorales, que apuntan a un importante descenso en el apoyo a los socialistas, que pasarían de los 23 escaños actuales a entre 17 y 18.

El sondeo elaborado por la empresa demoscópica GAD3 para Aragón TV sitúa como al PP de Jorge Azcón como ganador de las elecciones autonómicas, pero lejos de la mayoría absoluta al pasar de 28 a entre 26 y 29 diputados, mientras los socialistas de Pilar Alegría obtendrían su peor resultado histórico. El partido que más crecería sería Vox, que se dispararía desde los 7 hasta los 13 ó 14 escaños. También mejoraría su representación CHA --de 3 a 4 ó 5--, mientras que Aragón-Teruel Existe lograría 2 ó 3 --los mismos o uno menos--, IU-Movimiento Sumar entre 1 y 2 --ahora tienen uno-- y Podemos y el PAR desaparecerían del Parlamento aragonés.

En declaraciones a la televisión autonómica aragonesa, Morales se ha limitado a agradecer a todos los aragoneses que han acudido a las urnas, con unos datos de participación que recogen un aumento desde el 54,73% al 56,28%, con un incremento especialmente significativo en la provincia de Zaragoza, mientras Huesca y Teruel registran leves descensos.

Ha agradecido también a todas las personas que han trabajado este 8 de febrero para que los comicios se desarrollen con normalidad y ha recalcado que en el PSOE han sido "muy prudentes" durante la campaña, sin entrar a valorar ningún sondeo, por lo que tampoco sería "prudente" hacerlo ahora.

De momento, decenas de simpatizantes ya se han acercado a la sede central de los socialistas, en la calle Conde Aranda de Zaragoza, en un ambiente en el que predomina la incertidumbre. También acaba de llegar, poco antes de las 20.30 horas, la candidata y secretaria general del Partido, Pilar Alegría.