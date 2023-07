La portavoz socialista en la DPT dice que el nuevo equipo de gobierno acertará "si sigue el camino marcado por el PSOE"

TERUEL, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo del PSOE en la Diputación de Teruel, Ana Cris Lahoz, ha asegurado que el nuevo equipo de gobierno de la institución provincial "acertará si sigue el camino marcado por el PSOE", que ha estado al frente de esta Administración en los últimos cuatro años.

Lahoz ha querido responder a las declaraciones realizadas por el nuevo equipo de gobierno en los medios de comunicación, dejando claro que, en estos cuatro años, "ya hemos modernizado la prestación de servicios, hemos eliminado el clientelismo y ya hemos superado el anquilosamiento", añadiendo que si alguien viene aquí para eso, "llega tarde".

En este sentido, ha pedido al nuevo equipo de gobierno que no vuelvan, por favor, "a considerar esta casa como un simple mecanismo de reparto de subvenciones, o de utilizarla como plataforma de promoción para ambiciones personales", ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Lahoz ha hecho un balance positivo de lo realizado al frente de la Diputación Provincial en la última legislatura, y ha asegurado que la institución "se ha posicionado como una defensora de la provincia como una tierra de oportunidades que tiene mucho que ofrecer", añadiendo: "Supongo que esta visión optimista será la primera que caiga frente a la visión negativa que ofrece Teruel Existe al mundo sobre nuestra provincia".

La portavoz socialista ha asegurado sentirse orgullosa de la gestión de su partido en esta institución y desde "la oposición vamos a estar muy vigilantes para que el pacto global PP-Teruel Existe no contamine la política provincial con la regional o nacional".

OLVIDOS

Lahoz ha dicho que no es de recibo que el acuerdo al que han llegado, al menos en los puntos principales que han hecho públicos, "olvide las políticas concretas con los municipios para hacer referencia a las renovables, al Corredor Cantábrico-Mediterráneo o al Polígono Norte-Teruel, que en ningún caso son competencia de esta institución".

A su entender, "es otra forma de enredar y de alinearse con un proyecto político que se olvidó de lo cercano y puso el acento en lo macro, pero esta es una institución cercana y unida a las necesidades básicas de los ciudadanos".

Así, ha echado en falta que en el acuerdo no se encuentra "ni una palabra de Planes de Obras y Servicios, ni una palabra sobre multiservicios, sobre el mantenimiento de escuelas rurales y escuelas infantiles, incluso cuando hablan de museos, dejan en el último lugar el único que es de nuestra competencia, el Museo Provincial, y todos los grandes proyectos museísticos que contemplan, situados en la capital, ninguno en los pueblos, a pesar de que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que las poblaciones de más de 20.000 habitantes no son competencia de la Diputación".

Lahoz ha "tendido la mano" al nuevo equipo de gobierno, señalando que espera "que no dejen morir otra vez proyectos fundamentales, como la ampliación de nuestro Museo Provincial o la valorización de nuestros yacimientos arqueológicos, y no conviertan otra vez al IET en un foro alejado de la sociedad y al servicio de unos pocos".

Igualmente, ha señalado, "creemos que el PP volverá a sumir a esta institución en la irrelevancia y el oscurantismo propio de sus otras etapas de gobierno".

BLANQUEAR A QUIEN PARALIZÓ LOS GRANDES PROYECTOS

La portavoz socialista también se ha dirigido a Teruel Existe en su discurso en estos términos: "Con su pacto aquí hoy, en la principal institución de la provincia de Teruel, blanquean a quienes fueron los que paralizaron todos los grandes proyectos estratégicos de la provincia, que hoy vuelven a andar gracias al PSOE".

Según Lahoz, con el pacto alcanzado, Teruel Existe "blanquean a quienes estrangularon la sanidad pública y paralizaron los hospitales de Teruel y de Alcañiz" y "a quienes cerraron las escuelas rurales con menos de seis alumnos, a quienes criticaron y pretendieron vetar la construcción del Aeropuerto de Teruel".

"Pero sobre todo, olvidan a quienes les votan, que según señalan los estudios demoscópicos, son de izquierdas; les están engañando ustedes, y lo hacen con cuestiones identitarias, apelaciones a los sentimientos y un victimismo que recuerda al nacionalismo más rancio", ha sostenido Lahoz.

También ha afeado a Teruel Existe que, con su pacto, "que desde el Partido Socialista ya llevábamos anunciando hace tiempo y que se empezó a vislumbrar con la constitución de los ayuntamientos, demuestra quién es el socio preferente de quienes nos hurtaron un movimiento ciudadano de todos para ponerlo al servicio de sus ambiciones políticas".

Según Lahoz, a Teruel Existe "se le llena la boca con la palabra transversalidad, pero no han considerado ningún otro pacto que no sea la unión global y sin fisuras con el Partido Popular, con la misma derecha que vota no a todos los avances sociales y que intenta frustrar cualquier ampliación de derechos, más aún si consideran que puede afectar a los privilegiados, la misma que siempre que puede y afortunadamente aquí no podían, pacta con VOX y, automáticamente, elimina la palabra igualdad y se suma a la prohibición de banderas".

"Han elegido un solo camino y han despreciado una posibilidad de gobierno de progreso que se abría en esta institución y que podría haber sido un valioso contrapeso frente a un Gobierno de Aragón que, por mucho que se empeñen en distraernos, sólo podrá ser del PP con la participación o colaboración activa de VOX", ha indicado la portavoz socialista.

Lahoz ha comenzado su discurso con un emotivo recuerdo a Luis Zubieta, lamentando no poder estar presentes en su funeral, por coincidir con el Pleno de la Diputación Provincial de Teruel y trasladando el pésame a su familia.