El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza abandona la política y se jubila: "He cumplido una etapa"

Archivo - El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo. - VOX - Archivo

ZARAGOZA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, abandona la política y se jubila. "He cumplido una etapa y es poco lo que me queda por aportar a la política municipal, por lo que he decidido dar un paso atrás y renunciar a mi acta de concejal", ha expresado.

Calvo, quien inició su trayectoria política en Vox en 2015, y en las elecciones municipales de 2019 entró como portavoz de este grupo municipal, ha comunicado su decisión este lunes, 9 de febrero, un día después de las elecciones autonómicas en las que su partido "ha obtenido un excelente resultado, al que modestamente pienso que habré podido contribuir".

Ha reconocido que la decisión "ya está tomada desde hace muchos meses, pero pospuse hasta que efectivamente se celebraran estas elecciones". En este sentido, ha subrayado que renunciar al acta de concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza responde a "motivos estrictamente personales".

UNA DECISIÓN RESPETADA POR EL GRUPO MUNICIPAL

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha apuntado: "Desde que comenzamos este mandato ya sabíamos que no lo acabaría. Siempre ha sido muy generoso con nosotros y no le podemos pedir más".

"Merece disfrutar de la última etapa de su vida como queremos todos. Nos da mucha pena, a mí especialmente, que llevo siete años con él, pero por eso precisamente ahora nos toca a nosotros ser generosos", ha comentado Torres.

