El PP abordará en el pleno extraordinario los "escándalos" del Gobierno de Sánchez al llegar al Ayuntamiento de Zaragoza

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza defenderá tres mociones en el pleno extraordinario del 24 de junio sobre los "escándalos" del Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, que afecta a todos españoles, también a los zaragozanos, y que no solo atañe a motivos económicos, sino también éticos y "ya empieza a afectar a los derechos de todos" y que requiere conocer la posición de cada grupo sobre una situación que "llega puntualmente" al consistorio de la ciudad y, en concreto, al grupo del PSOE.

Al respecto, el portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, se ha referido al concejal del PSOE y portavoz adjunto, Alfonso Gómez Gámez, quien aparece mencionado en unos audios sobre mordidas, intervenidos por la UCO de la Guardia Civil, entre el exasesor Koldo García, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Ángel Lorén ha explicado que en esa sesión plenaria extraordinaria, que comenzará a las 10.00 horas, y que se convoca a petición de los 'populares' y en concreto de la alcaldesa, Natalia Chueca, se debatirán tres mociones.

La primera de las mociones aborda la situación general que está padeciendo España, esa "evolución del chantaje que mantiene al Gobierno de Sánchez", un Gobierno que "ya empezamos a considerar ilegítimo de Sánchez que pactan con sus socios independentistas saquear al Estado", ha precisado Lorén.

Al respecto, se ha remitido a las declaraciones de los socios de Sánchez, cuando han dicho en el Congreso de los Diputados "vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para seguir saqueando a España".

Esas declaraciones, ha opinado, lo que transmiten es que cada caso de corrupción que salpica el Gobierno de Sánchez "sube más el precio del chantaje que sus socios le hacen para saquear a España, pero saquearla no solo económicamente, sino también en derechos". Asimismo, se ha referido a los términos en los que hablaba sobre las "sus amigas y empleadas" el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, los audios intervenidos por la UCO.

"47 AÑOS DE CORRUPCIÓN"

La segunda moción recoge la evolución de la corrupción del PSOE a lo largo de 47 años cuando el concejal socialista, Luis Roldán, fue un caso de "absoluto escándalo nacional al saquear las arcas del colegio de huérfanos de la Guardia Civil" y desde entonces "se ve la trayectoria de ese delito porque la corrupción "vuelve al Ayuntamiento de Zaragoza de la sombra de uno de los concejales del PSOE que es el adjunto al portavoz, quien transmite a los ciudadanos el sentimiento, sensación y la opinión del PSOE sobre las cuestiones que suscitan".

Esta situación "la ha acabado de enturbiar más las declaraciones contradictorias" de la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, respecto a la versión de la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría.

"Lola Ranera decía que estaba suspendido temporalmente, pero no aclaraba de qué y luego dijo que no lo era de militancia, pero Alegría decía que si estaba suspendido temporalmente de militancia. Eso lo tiene que aclarar junto a sus consecuencias porque no entendemos el criterio del PSOE de que --Gómez Gámez-- no valga como socialista para representarles y sí como adjunto al portavoz para representar a los zaragozanos que le han votado".

La tercera moción que planteará el PP es el "escándalo" al que llevan las declaraciones "absolutamente deleznables y delictivas" de todos los que forman parte del Gobierno Sánchez de esa "trama delictiva", que son sus "insultos" a las mujeres. "Ese feminismo hipócrita --ha subrayado-- que mantenían y ese doble discurso de insulto permanente a las mujeres, esas declaraciones y esos comentarios absolutamente vergonzosos, que viniendo todavía de un responsable público son delictivos, pero viniendo de aquel que está diciendo que defiende precisamente la causa de la mujer todavía queda más vergonzoso".

"HASTA EN EUROPA"

A juicio de Lorén el momento actual es "sumamente dramático" en España y ha trascendido al resto de la Unión Europea y que desde la Comisión Europea se plantea "el riesgo de los fondos europeos que tras la pandemia han llegado a España, que se ven en casos de corrupción y la UE ya ha dicho que los va a investigar profundamente y que desconfía notablemente del Gobierno de España en la gestión de esos fondos".

También se abordará la Ley de amnistía que es un asunto de fondo, que "ha hecho posible toda la trayectoria de corrupción" en los dos últimos años cuando el Gobierno de España se formó en un acuerdo "ilegítimo" para "vaciar al Estado de dinero y de derechos".

"Vaciarlo de derechos haciendo desiguales a los ciudadanos y vaciarlo de dinero, como se está viendo en todos los casos de corrupción que bañan al Estado español", ha recalcado.

Por tanto, desde el PP entienden que es una moción "importantísima" para poner en evidencia la posición de cada uno de los grupos municipales. "Entendemos --ha reconocido-- las dificultades que para el Partido Socialista suponen defender las tesis de Sánchez, pero también entendemos que la dignidad de las personas y de los cargos públicos está por encima de las consignas de partido".

En rueda de prensa, ha mencionado las declaraciones realizadas en los último días por el expresidente del Gobierno de España Felipe González; y también por el expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que "con puntos distintos políticamente a los que comparte el PP, pero sin ninguna duda con una dignidad que los socialistas que hoy están al frente del Partido Socialista Obrero Español no tienen", ha comparado.