PP alerta del "aislamiento" que provocará la Ley de Movilidad Sostenible en Aragón: 151 municipios se quedan sin parada

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso, Luis María Beamonte, ha alertado de las consecuencias "devastadoras" de la Ley de Movilidad Sostenible en Aragón, entre ellas el "aislamiento". Ha estimado que 151 municipios, con 134.000 habitantes, se quedarán sin parada, lo que afectará a casi 25.000 viajeros anuales de la comunidad autónoma.

Beamonte ha criticado en rueda de prensa que el Gobierno de España presenta la Ley de Movilidad Sostenible como "moderna y verde", sin embargo, "la realidad es que es muy ideologizada, centralista e injusta", dado que "no se obliga a las concesionarias a mantener las actuales paradas de los autobuses en los municipios, sino que queda a la voluntad de las mismas, según el artículo 49, y se demoniza el uso del vehículo privado".

Por ello, ha explicado, ha sido enmendada en su totalidad por el Grupo Parlamentario 'Popular' en el Congreso de los Diputados, ya que "no solucionaba los problemas reales del transporte y se tramitó por la vía de urgencia, sin ningún tipo de diálogo ni consenso", además de que "limita la movilidad en la España rural".

Luis María Beamonte ha calificado esta norma de "imposición" que trata de "contentar" a los socios del Gobierno de España, ya que, según ha apuntado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido que "ni siquiera era su ley".

"ABSOLUTO FRACASO"

"El nuevo mapa concesional está diseñado desde un absoluto fracaso", ha afirmado Beamonte, puesto que ha cifrado en tres millones los españoles "que perderán el único transporte público que tienen". Ha precisado que la citada legislación sobre Movilidad Sostenible "elimina tres de cada cuatro paradas", es decir, de las 1.912 actuales pasarían a 495; reduciendo, asimismo, la rutas de 966 a 510, y los contratos de 79 a 22.

"Esto significa aislamiento y menos oportunidades, lo que va a llevar a más desigualdad", ha expresado el diputado 'popular' en el Congreso, quien ha advertido de que el impacto de esta ley en Aragón es "absolutamente devastador" y afecta a 151 municipios. "Más de 134.000 aragoneses se van a quedar sin la posibilidad de utilizar ese servicio, lo que supone 25.000 viajeros anuales aproximadamente", ha aclarado.

Por provincias, de acuerdo a los datos de población y demanda interautonómica facilitados por el PP, en Zaragoza son algo más de 74.000 zaragozanos de 39 municipios los que "se quedarán sin la posibilidad de utilizar el servicio de autobús", tanto de grandes como de pequeñas localidades, sumando un total de unos 2.500 viajeros de Cuarte de Huerva, Alagón, Borja, Mallén, Maleján o Nuez de Ebro.

En el caso de Huesca, son 50 municipios perjudicados, con una población total de 26.500 personas y que dejará a más de 13.300 vecinos de Zaidín, Benabarre o Siétamo sin parada de bus; mientras que en Teruel son 62 los municipios damnificados, con una población de casi 34.000 personas y donde la supresión de paradas afectará a más de 9.500 viajeros de núcleos como Calanda, Utrillas, Montalbán, Cella o Valderrobres.

En localidades como las mencionadas, "el autobús es la única solución que tienen para poder efectuar ciertas conexiones", ha advertido Beamonte, para puntualizar que esta medida "aísla" a personas mayores y dependientes, especialmente, al dificultar las visitas al médico o los desplazamientos para estudiar o trabajar.

95 ENMIENDAS

Por todo ello, desde el PP "hemos presentado una serie de 95 enmiendas, frente a este modelo de recortes, para blindar por ley las paradas, los horarios y las frecuencias actuales y así que ningún pueblo pierda su autobús por una decisión económica", ha expuesto Beamonte.

Ha agregado que los 'populares' también reclaman una financiación íntegra por parte del Estado cuando se eliminen paradas por causas técnicas y las asuman las comunidades autónomas, en contraposición a la propuesta del Ejecutivo central, "que solo asume una parte durante dos años".

Igualmente, el PP aboga por un plan de convergencia para la movilidad que contempla destinar partidas de los Presupuestos Generales del Estado a provincias que no tienen infraestructuras logísticas, como Teruel, para poder modernizar carreteras y servicios de transporte"; además de ofrecer incentivos para renovar el parque automovilístico "y no criminalizarlo".

A su juicio, esta ley "divide a España entre los que tienen transporte y los que se quedan sin él, entre las grandes ciudades y los pequeños municipios entre quienes pueden elegir y entre quienes no tienen ningún tipo de alternativa", ha planteado Beamonte.

POSICIÓN DE LAS FORMACIONES POLÍTICAS

En este sentido, el parlamentario del PP ha cargado contra el PSOE por "presumir de cohesionar, cuando, en realidad, desconecta al medio rural" con la aplicación de esta Ley de Movilidad Sostenible. Igualmente, "sorprende" la postura de Vox, que no apoya ninguna de las enmiendas presentadas por el Partido Popular, pero tampoco presenta ninguna al respecto.

Ha reprobado al diputado de CHA, Jorge Pueyo, quien "se lanza diciendo que todo está solucionado y que la financiación correrá a cargo del Estado al cien por cien, pero eso no aparece en ninguno de los dictámenes que se han aprobado, sencillamente son florituras gratuitas".

Ante esta situación, desde el PP "vamos a seguir trabajando en el Senado para que se pueda modificar esa ley, defendiendo la igualdad entre los españoles y la garantía de movilidad como un derecho y no como un privilegio para unos pocos".

GOBIERNO DE ARAGÓN

Por su parte, el Gobierno de Aragón, "consciente de la realidad", va a actuar, ha manifestado Luis María Beamonte. Ha puesto en marcha un mapa concesional del transporte "que refuerza el derecho a la movilidad en el conjunto de la comunidad autónoma, incorporando 300 buses accesibles, 390 rutas con más de 1.300 servicios diarios que atenderán a más de 1.300 núcleos de población, ya antes eran 900, con un incremento de los servicios ofertados del 15% y una rebaja de la tarifa media de alrededor del 10%", además de un aumento de la inversión pública del 83%, al pasar de 11 millones de euros a 20 millones.

Beamonte ha informado de que los autobuses recorrerán en Aragón un 39% más de kilómetros con el plan de movilidad autonómico, sin embargo, "las previsiones del Estado son de un recorte del 31% de kilómetros"; el Ejecutivo autonómico "incrementará un 21% sus frecuencias, frente al Estado, que las va a rebajar en un 31%".

PILAR ALEGRÍA

Por otro lado, el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, se ha preguntado: "¿De qué nos sirve a los aragoneses tener una ministra que dice que es de Zaragoza, de un pueblo de la provincia de Zaragoza? ¿De qué nos sirve a los aragoneses que Pilar Alegría, oriunda de nuestra tierra, esté en el Gobierno de España, teóricamente, para además de defender los intereses de todos los españoles, hacer algo de hincapié cada vez que se recorta o se afecta negativamente a los servicios de Aragón o de la provincia de Zaragoza?"

Pilar Alegría "está como si nada", ha lamentado Celma, reprobando a la también secretaria general del PSOE Aragón por "no manifestarse en contra" de "recortes tan evidentes de servicios para las personas que más lo necesitan, de nuestros pueblos". "Debería decir, esto por encima de mi cadáver, al señor ministro le voy a parar yo los pies, primero está el interés de nuestros pueblos, pero es que no dice absolutamente nada", ha anotado el dirigente 'popular'.