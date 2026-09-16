El PP-Aragón muestra su pesar por el fallecimiento de Domingo Buesa Conde

Archivo - El expresidente provincial del PP de Zaragoza Domingo Buesa. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Aragón ha expresado este miércoles su pesar por el fallecimiento de Domingo Buesa Conde y ha trasladado su pésame a sus familiares y amigos.

Domingo Buesa fue presidente del PP de Zaragoza desde 2004 hasta 2008 y candidato a la alcaldía de Zaragoza en 2007. Anteriormente ocupó Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón entre 1996 y 1999, durante la Presidencia de Santiago Lanzuela.

"El Partido Popular de Aragón muestra hoy su dolor y también agradecimiento por la contribución de Domingo Buesa al desarrollo político, cultural y social de Aragón. Descanse en Paz", han concluido.