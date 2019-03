El PP critica el nuevo retraso del Gobierno de Lambán con el hospital de Alcañiz

Publicado 28/02/2019 14:47:19 CET

ALCAÑIZ (TERUEL), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Carmen Susín, ha criticado este jueves de nuevo los continuos retrasos que acumula la construcción del hospital de Alcañiz desde que el Gobierno de Javier Lambán "despreció el proyecto constructivo que le dejó preparado la anterior administración autonómica PP-PAR para, tras un periodo excesivamente largo de indefinición, sustituirlo por otro que ha sido seriamente cuestionado por rebajar la calidad constructiva y asistencial".

Junto al alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, la diputada ha vuelto a censurar el "incierto" recorrido constructivo del centro hospitalario durante la legislatura socialista, al tiempo que ha alertado de la imposibilidad de terminar las obras en el plazo previsto por el actual Ejecutivo autonómico, "ni siquiera después de haber retrasado hasta el año 2022 su puesta en funcionamiento, después de que la empresa adjudicataria haya decidido ahora reducir sustancialmente la plantilla destinada en el futuro edificio con el visto bueno del Gobierno de Aragón".

"¿Recuerdan ustedes al señor Lambán prometiendo que las obras del hospital de Alcañiz estarían finalizadas en 2019? Pues no solo no están finalizadas sino que están apenas empezadas y además están paralizadas", ha aseverado Susín.

Ha vinculado tanto el "severo retraso" que afectó al inicio de la obra como el que sufre en la actualidad a la insuficiencia presupuestaria del actual Gobierno para financiar esta obra. Una "incapacidad financiera" que, según Susín, podría estar aprovechando el Departamento de Hacienda para desviar esos fondos a otras obras comprometidas y no ejecutadas y así poder presentarlas en periodo electoral.

En los mismos términos se ha manifestado el alcalde Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, que ha lamentado "los perjuicios que están sufriendo los habitantes del Bajo Aragón, en lo que se refiere a la atención sanitaria de esa comarca de más de 70.000 personas".

Gracia ha recordado cómo Javier Lambán se encontró con un proyecto constructivo "factible y realista" del futuro hospital cuando llegó al Pignatelli, que "rechazó por motivos ideológicos y se basó en una mentira, se basó en la mentira de la privatización y lo que empieza mal acaba mal, y en este caso se empezó con la mentira de la privatización".

UN LÍMITE

El alcalde Alcañiz también ha rechazado la disminución de las prestaciones sanitarias del proyecto de hospital defendido por los socialistas y ha dicho que "lo que no podemos admitir más es seguir peregrinando después de todos estos años para tener UCI, y que no tengan que depender nuestras vidas de si vamos a llegar o no en ambulancia por la carretera de Zaragoza hasta el Servet. Esto llega ya a un límite".

En una situación similar de "bloqueo", ha apuntado Susín, se encuentra la construcción del futuro hospital de Teruel que cosechó considerables reparos del Partido Socialista cuando estaba en la oposición, "pero que ha sido incapaz de impulsar mientras ha estado al frente del Gobierno".

"A los socialistas no les gusta que se les manifiesten cuando gobiernan y sí manifestarse cuando no gobiernan. Son los que no han empezado el hospital de Teruel y tienen hoy paralizado el hospital de Alcañiz, a pesar de que la consejera se vaya a hacer fotos para parecer que allí hay actividad", ha dicho tajante.

"UNA FALACIA"

Carmen Susín ha negado que la recuperación de la sanidad pública de la que se "jactan" los socialistas sea real, y lo ha hecho enumerando los proyectos paralizados o con avances "insignificantes" durante los cuatro años del Gobierno de Lambán.

Entre ellos, ha incidido en "los retrasos en la construcción de los hospitales de Alcañiz y de Teruel, el fiasco con los centros de salud prometidos en el barrio de Jesús o la remodelación de La Jota en Zaragoza, con el Perpetuo Socorro en la capital oscense y con las poblaciones de Barbastro y Binefar, con la no realizada pese a prometida ampliación del servicio de Urgencias en el Hospital San Jorge, o la constante falta de médicos especialistas en el Hospital Obispo Polanco en Teruel, en Jaca o en Barbastro".

Este es el balance "de quien venía a recuperar la dignidad de los sanitarios y de los aragoneses", ha espetado en referencia al jefe del Ejecutivo aragonés del que ha criticado su lenguaje por manejarse con una "verborrea insultante y pedante que nunca debiera utilizar un presidente de un Gobierno".