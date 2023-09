El PP defenderá en la DPT y el Ayuntamiento de Teruel una moción en contra de la amnistía y a favor de la igualdad

TERUEL, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste; y la alcaldesa de la capital, Emma Buj, han presentado en la sede del PP

turolense una moción que se presentará en los plenos de ambas instituciones en contra de la amnistía y en defensa de la igualdad de los españoles, mismo motivo que ha llevado a miles de simpatizantes de todo el país este domingo hasta las calles de Madrid.

El texto de la iniciativa rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.

El presidente de la Diputación y de los 'populares' turolenses, Joaquín Juste, ha señalado que el principio básico de la moción es "reforzar la igualdad de todos los españoles, cosa que parece sencilla y debería ser lógica pero vemos que podría estar amenazada".

"Todos --ha opinado-- debemos ser iguales y debemos cumplir la ley y que no cumplirla suponga una penalización correspondiente que determinan los jueces, y no puede ser que los políticos hagamos de jueces. El respeto a las leyes debe ser fundamental, los intereses políticos deben estar sujetos también a los intereses legales. Que en España pueda haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda no es admisible".

"NO COMETER DELITOS"

Por su parte, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha recordado que se trata de personas juzgadas y condenadas. "No me vale --ha advertido-- el argumento del Partido Socialista de que no hay que judicializar la política, lo que no hay que hacer es no cometer delitos".

Buj ha relatado que los ayuntamientos forman parte del Estado, tal y como recoge la Constitución en su artículo 137, por tanto, "como somos una parte fundamental del Estado, también tenemos que ser defensores y garantes de ese Estado".

En los 45 años de democracia en España donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley, Buj ha observado que "ahora surge una amenaza cierta porque vemos noticias, provocadas por unos pocos nacionalistas, hablando de una posible ley de amnistía, algo que nuestra Constitución no reconoce y que en cualquier país democrático no es legal".

La moción, según los 'populares', no responde a los intereses generales de los españoles, ni si quiera a los del PSOE, sino que responde "a los intereses personales de Pedro Sánchez". Han apuntado, ambos dirigentes 'populares', que "no pueden venderse los votos para una investidura con una exención de pagar ante la ley por los delitos que has cometido".