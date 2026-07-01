PP dice que el Gobierno de Azcón trabaja para mejorar la educación pública, mientras que el PSOE la usa para "enfrentar"

La portavoz de Educación del PP en las Cortes de Aragón, Silvia Casas. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP en las Cortes, Silvia Casas, ha querido dejar claro que el Gobierno PP-Vox "va a seguir trabajando para mejorar la educación pública aragonesa, como se lleva haciendo desde que Jorge Azcón llegó a la Presidencia de Aragón" y ha rechazado "la política de ruido y frentismo del PSOE".

"Que está intentado hacer un uso político, vertiendo mentiras e intentando crear enfrentamientos con el único objetivo de intentar generar ruido para tapar el único ruido ensordecedor, sus tramas de corrupción que pasan de lleno por Aragón".

Casas ha afirmado que con la rueda de prensa de este miércoles lo que ha quedado demostrado es que el PSOE "tiene un problema de falta de iniciativa, de falta de alternativa y de falta de proyecto. La verdad es que una organización ocupada únicamente en tapar escándalos de corrupción no puede llegar a plantear ninguna alternativa seria".

Además, diputada popular ha lamentado la actitud persistente del portavoz socialista de Educación, Jorge Pastor, el mismo que mintió diciendo que el PP había decidido climatizar el despacho del presidente en vez de climatizar colegios cuando fue el Gobierno del PSOE, el de su partido, el que tomó esa decisión. "Sigue sin disculparse, sigue sin rectificar y hoy ha vuelto a faltar a la verdad".

En este sentido, Silvia Casas ha recordado al PSOE que dejó a los profesores aragoneses como los peor pagados de España y con más horas lectivas, y ha sido el PP el que ha revertido esa situación. "Ha hablado de cupos y ha vuelto a mentir. Los cupos se mantienen, no se han reducido eso es falso y hay más profesores que nunca. En el curso 2025/26, aun con menos alumnos, se han alcanzado de media las 21.000 nóminas: son en torno a unos 20.000 docentes y 1.000 auxiliares de educación y técnicos de educación infantil; en 2022 eran 17.785", ha recordado.

También ha trasladado al PSOE que el programa Erasmus+ depende del Ministerio "algo que debería saber, porque su jefa ha sido hasta hace muy poco ministra de Educación del Gobierno de España, lamentablemente pasó por el ministerio sin pena ni gloria obviando esos problemas de los que ahora quiere hacer bandera".

DEFENSA DE LA EDUCACIÓN ARAGONESA

La diputada popular ha expuesto que desde que el PP llegó al Gobierno de Aragón se ha trabajado y mucho en defensa de la educación pública aragonesa. En 2022, el último año completo en el que gobernaron las izquierdas, el presupuesto para Educación no universitaria en Aragón fue de 1.105 millones y en 2025, con los presupuestos prorrogados de 2024, ascendió a más de 1.300 millones: son 195 millones más, un 18% más.

"Se ha aumentado el presupuesto del departamento como nunca en la historia, hay más profesores, más auxiliares de educación especial, la apuesta por la escuela rural es una realidad; lo que vemos es un intento de utilización clara del PSOE por usar la educación como arma política, pero eso no nos extraña. Es su forma de actuar. Vuelve a faltar a la verdad al hablar de privatización de la FP, critica los conciertos del bachillerato cuando comunidades en las que gobiernan como Navarra y el País Vasco lo aplican con total normalidad".

Casas ha apostillado que "lo único que ha dejado claro hoy el PSOE y concretamente el señor Pastor, es que su función, su único objetivo, es seguir levantando muros".