El PP dice que el PSOE "quiere quitar 233 millones anuales a Aragón para la financiación privilegiada a Cataluña"

El portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma. - PP.

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP Aragón, Fernando Ledesma, ha afirmado este martes que la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, y el Gobierno de España "quieren quitar 233 millones anuales a Aragón para facilitar la financiación privilegiada a Cataluña", lo que constituye "la única amenaza real de recorte, la que representa al PSOE".

Ledesma ha exigido a Pilar Alegría "que diga la verdad y dé la cara ante el mayor riesgo de recorte de los servicios públicos, que no es otro que la decisión del PSOE de conceder una financiación privilegiada a Cataluña a costa de los aragoneses".

El portavoz parlamentario popular ha recordado que "la propuesta del Gobierno de Sánchez y de Pilar Alegría supone un recorte de 233 millones de euros al año, que es lo que perdería Aragón por la decisión de Sánchez y el PSOE de privilegiar a Cataluña para contentar a los independentistas y seguir aferrado al sillón de Moncloa un poquito más. Y esto es lo que ha defendido Pilar Alegría desde el Consejo de Ministros semana tras semana".

Además, Ledesma ha señalado que ya este año Aragón ha dejado de percibir 87 millones de euros del Gobierno de España, precisamente por sufrir problemas de despoblación. "Y la señora Alegría y el PSOE se negaron a compensar a Aragón por esa pérdida que es un doble castigo".

"Eso es lo que el PSOE y Pilar Alegría defiende: que los aragoneses recibamos menos dinero del que nos corresponde. Estos días vemos a la señora Alegría recorriendo o conociendo nuestros municipios y hablando de servicios públicos, de Educación, de vivienda Pública. Pilar Alegría no dice la verdad, es el Gobierno de España, el que recorta los fondos para los servicios públicos de Aragón", ha manifestado.

Además, el portavoz popular ha resaltado que "la primera decisión de Pilar Alegría cuando llegó a la secretaría general del PSOE fue romper con el consenso histórico del conjunto de las fuerzas políticas aragonesas a la hora de defender una financiación justa para Aragón".

"Ella decidió romper porque su prioridad era y es defender a Pedro Sánchez y eso no casaba con defender a los aragoneses. Ahora se permite ir por ahí hablando de derechos cuando su recorte en la financiación es el mayor recorte de derechos a los aragoneses, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en igualdad o en vivienda".

Ledesma ha cuestionado a la candidata socialista, que este martes ha visitado Adislaf, y "ahí saben bien lo que supone que un Gobierno del PSOE les recorte financiación a quienes más lo necesita".

"En 2022 Adislaf protagonizó un encierro porque el Gobierno socialista les debía un millón de euros. Ese partido que se dice socialista fue el que ahogó a las entidades sociales aragonesas, pagando tarde y mal y negándose a revalorizar el precio por plaza de residencia concertada", ha dicho.

Ledesma ha concluido afirmando que "ha sido el actual Gobierno del Partido Popular el que ha resuelto la situación subiendo el precio de las plazas de residencia concertada y estando al día en los pagos, y eso también es financiación autonómica".