El PP dice que los retrasos en la A-68 muestran el desinterés del Gobierno de España por las infraestructuras de Aragón

El portavoz de Fomento del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Romero. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Fomento del PP en las Cortes, Antonio Romero, ha presentado este jueves una iniciativa parlamentaria para exigir al Ministerio plazos, transparencia y cumplimientos con las obras de la A-68, en concreto, en el tramo entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro. "La realidad es clara, la A-68 se ha convertido en el ejemplo más de cómo el Ministerio de Transportes está gestionando las infraestructuras estratégicas de esta Comunidad. Retrasos, sobrecostes, incumplimientos y ausencia total de explicaciones. Es la muestra del descrédito y la prueba del desinterés del Gobierno de España", ha afirmado el diputado.

Dicho tramo "debería haber entrado en servicio en 2023 y con suerte estará en 2027, cuatro años de retraso y un sobrecoste superior al 38 por ciento".

Romero ha señalado, en rueda de prensa, que la mala gestión del Ministerio tiene consecuencias muy negativas para los aragoneses. "Aragón sigue esperando, esperan los trabajadores que utilizan esta vía cada día, esperan los transportistas que recorren uno de los principales corredores logísticos del país, esperan las empresas que generan riqueza y empleo y esperan los vecinos que ven cómo pasan los años, cambian los ministros y se repiten las promesas, pero las obras nunca terminan".

A su juicio, no se trata de un hecho puntual, es una forma de actuar del Ministerio: La A-68 sigue sin completarse; la A-21 y la A-23 continúan con tramos pendientes; la A-25 y la A-40 han desaparecido directamente de las prioridades del Ministerio, y el tramo Túnel de Balupor-Fiscal de la N-260 sigue en el cajón del olvido.

Antonio Romero ha resaltado que todavía es más grave que el Ministerio no cumpla su palabra; en diciembre de 2024 acordó con el Gobierno de Aragón celebrar reuniones de seguimiento cada seis meses y un año y medio después, y pese a las reiteradas solicitudes del Departamento de Fomento, esa reunión no se ha vuelto a convocar. "Ese es el escaso interés del Ministerio por los problemas y las infraestructuras de Aragón", ha lamentado.

"Recientemente, el exministro José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión por, entre otros delitos, el cobro de comisiones ilegales y la malversación de fondos públicos. Por eso, los aragoneses tenemos todo el derecho a preguntarnos: ¿Cuántas carreteras podrían haberse construido con todo ese dinero malversado? ¿Cuántas autovías podrían haberse ejecutado? ¿Cuántos kilómetros de la A-68 estarían hoy terminados? ¿Cuántos proyectos estratégicos para Aragón habrían dejado de estar en un cajón?"

Romero ha finalizado diciendo que "mientras Aragón esperaba inversiones, soluciones y futuro, el Ministerio ha estado demasiado tiempo ocupado dando explicaciones por escándalos y casos de corrupción que han deteriorado la confianza de los ciudadanos".