ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP gana ha ganado en la Comunidad Autónoma de Aragón con 6 escaños, uno menos que en 2023, y Vox ha subido de 1 a 2, según los datos provisionales y cuando está escrutado el 88,25%.

El PP ha reunido 256.887 votos, un 36,68%, 57.324 votos más que el PSOE, y aunque ha subido 0,42 puntos ha perdido pierde un escaño. El PSOE ha sacado 199.563 votos, un 28,5% y mantiene 4 escaños y baja 2,62 puntos.

Por su parte, Vox tiene 130.512 votos, un 18,63%, ganando un escaño y ha sido la fuerza que más ha crecido, 4,01 puntos.

CHA Frente Amplio ha recolectado 75.548 votos, un 10,78%, y un escaño. Teruel Existe, con el 0,81% de los votos, no tiene escaño.

La participación ha sido del 80,41 % (707.220 votantes). La abstención se ha situado en el 19,5%, los votos en blanco el 1,72% y los nulos el 0,99 %.