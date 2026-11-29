ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado en Aragón y en las tres provincias al lograr 6 de los 13 escaños de la comunidad, frente a 4 del PSOE, 2 de Vox y 1 del Frente Amplio, con el 97,71% escrutado.

Los populares han recogido 284.184 votos, 62.766 más que el PSOE, el 36,64% de los sufragios, aunque ha perdido un diputado respecto a 2023. El PSOE ha tenido 221.418 votos, el 36,64%, lo que le han dado 4 escaños, los mismos que en las pasadas generales.

Vox, con 144.462 y el 18,62% de los votos ha aumentado de 1 a dos escaños. CHA Frente Amplio, con 83.311 votos, el 10,74%, ha sacado un diputado. Ni Teruel Existe ni Podemos han logrado representación.

La participación ha sido del 80,44%, es decir, 783.350 votantes.

En Zaragoza, el PP gana con 55.397 votos más que el PSOE. El Frente Amplio consigue su escaño en esta circunscripción con 75.909 votos. La ventaja más corta del PP sobre el PSOE se encuentra en la provincia de Huesca, con 4.371 votos.

En Teruel, el PP, el PSOE y Vox sacan un escaño cada uno. Los populares aventajan al PSOE en 2.998 votos. Teruel Existe se queda sin escaño con el 8,49%, es decir, 6.654 votos.