ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado en las tres provincias aragonesas en las elecciones generales al Congreso de los Diputados. El PSOE ha quedado segundo y Vox, en tercer lugar. Podemos se queda sin escaño, tiene 3.156 votos, el 0,39%.

Según los datos de la provincia de Teruel, con un escrutinio del 100%, el PP ha obtenido 28.983 votos, el 36,14% y un escaño; el PSOE, 26.138 votos, el 32,59% y un escaño. Vox ha conseguido otro escaño, con 15.196 votos, el 18,94 por ciento. Teruel Existe con 6.865 votos, el 8,56% no ha obtenido representante.

En Huesca, al 98,77% escrutado, el PP ha sacado 48.387, el 37,90%, lo que le ha supuesto 2 escaños; el PSOE ha reunido 43.838 votos, el 34,34% y 1 escaño. Vox, con 21.679 votos, el 16,98%, no ha sacado representación en esta provincia, tampoco CHA Frente Amplio, con 7.47 votos, el 6,06%.

Por último, en Zaragoza, con el 99,93%, el PP ha reunido 212.382 votos, el 36,38%, que se traducen en 3 escaños; el PSOE, con 156.445 votos, el 26,80%, tiene 2 diputados; Vox, con 110.642, el 18,95% ha logrado un representante. Asimismo, CHA Frente Amplio, con el 77.062 votos, el 13,20% ha logrado un escaño.