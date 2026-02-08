El PP gana en las tres capitales aragonesas y Vox 'sorpasa' al PSOE en Teruel

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, a su llegada para el seguimiento del PP de la noche electoral, en el Hotel Reina Petronila, a 8 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jorge Azcón ha sido primera fuerza política en las tres capitales aragonesas, una vez avanzado el escrutinio de las elecciones autonómicas de este 8 de febrero, en el que ha destacado el 'sorpasso' de Vox al PSOE en la ciudad de Teruel, donde se coloca como el segundo partido más votado e incluso le pisa los talones a los populares, que gobiernan el Ayuntamiento con mayoría absoluta, situándose a tan solo cuatro puntos.

En Zaragoza, donde viven más de la mitad de los aragoneses, con más del 93% de las papeletas más de 12 puntos por encima de un PSOE que se deja casi seis puntos con respecto a los últimos comicios autonómicos --23,33%--, un descenso que es en buena medida el que ha lastrado el resultado de Pilar Alegría.

Vox sube hasta el 15,97%, una cifra inferior a la del resto de la Comunidad, aunque ha subido cuatro puntos con respecto a los anteriores comicios, y CHA casi dobla sus apoyos hasta el 11,40%. IU-Sumar se lleva un 3,58% y, por debajo del 3%, han quedado Se Acabo la Fiesta (SALF) con un 2,8%, Aragón Existe con un 2,53% y Podemos, que se desploma al pasar de un 4,36% en 2023 a poco más de un 1%.

En cuanto a la capital altoaragonesa, con mayor tradición de voto socialista, con algo más del 80% escrutado, la diferencia entre PP y PSOE ha sido algo más ajustada, si bien los de Jorge Azcón han vencido con claridad, con un 33,8% frente al 26,47% de los de Pilar Alegría, que pierden menos sufragios que en el resto de Aragón.

Vox ha cosechado un resultado similar a la media aragonesa--un 17,33%, casi seis puntos más que hace dos años y medio--, CHA dobla hasta el 10,35%, IU-Movimiento Sumar ha obtenido un apoyo casi idéntico al de 2023 --3,12%--.

El resultado más sorprendente ha sido el de la ciudad de Teruel, tradicional feudo popular, donde, con más del 90% del voto escrutado, el PP ha bajado hasta 4,6 puntos desde las elecciones autonómicas de 2026 y ha cosechado un 30,25%, sólo seis puntos y medio por encima de Vox, que es segunda fuerza con un 23,77%, en el que es claramente el mejor resultado de los de Santiago Abascal en las tres capitales aragoneses.

Al contrario que en el resto de la Comunidad, los socialistas aumentan apoyo en la capital turolense, pero los 2,32 puntos que ganan no son suficientes para evitar que les adelante Vox. El mayor desplome, en cambio, es el de Teruel Existe, que pierde diez puntos hasta el 16,33% y pasa de ser segunda a cuarta fuerza política.

RESULTADOS 2023

En las elecciones del 28 de mayo de 2023, el PP fue el partido más votado en la capital aragonesa, que concentra casi la mitad del censo electoral de la Comunidad, con una ventaja de siete puntos y medios sobre los socialistas --36,57% frente al 29,09%--. Vox fue tercera fuerza con un 11,95% y, más atrás, quedaron CHA --5,61%--, Podemos --4,85%--, IU --3,87%--, Aragón Existe --3,11%-- y PAR --0,85%--. La participación fue de un 66,73%.

En la ciudad de Huesca, con una participación más baja --un 63,21%--, el resultado fue similar al de la capital, con un PP en primer lugar con el 35,01% de los votos, un PSOE segundo con un 28,39%, seguido de Vox --11,44%--, CHA --5,21%--, Podemos --4,72%--, Aragón Existe --3,37%--, IU --3,15%-- y PAR --1,95%--.

Teruel fue la capital con una participación más alta --un 68,03%-- y, aunque se repitió la victoria 'popular', con un 34,84% de los votos, los resultados del resto de fuerzas fueron bastante diferentes, con Teruel Existe arrebatándole por 11 puntos el segundo puesto al PSOE --26,82% frente al 15,17%--. Vox se quedó cerca, con un 13,52%, algo por encima de los porcentajes en las otras dos capitales, y muy lejos quedaron PAR --2,72%--, IU --1,72%--, CHA --1,49%-- y Podemos --1,47%--.

