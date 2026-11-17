1134545.1.260.149.20261117114344 Rueda de prensa del presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, en la sede de los 'populares'. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, ha informado de que los 'populares' solicitarán plenos extraordinarios en el Ayuntamiento de Pedrola y la Comarca Ribera Alta para que la alcaldesa de este municipio y secretaria de Organización del PSOE Aragón, Manuela Berges, "explique y profundice" en el motivo que le ha llevado a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de la futura gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas, ya que "no hay justificación".

Así lo ha indicado Celma este martes, en una rueda de prensa acompañado por la portavoz del PP en la Diputación Provincial de Zaragoza y alcaldesa de Urrea de Jalón, María Carmen Lázaro, la portavoz de los 'populares' en el Ayuntamiento de Pedrola, Susana Esteras, y el alcalde de Figueruelas, Luis Bertol.

Celma ha vinculado la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el PIGA de la gigafactoría al contexto electoral: "Lógicamente, todos los partidos tenemos que poner encima de la mesa nuestras propuestas, cuáles son los problemas, diagnosticar la situación de España y, como consecuencia de ello, establecer propuestas, medidas, que nuestros candidatos tienen que explicar".

Sin embargo, esta situación "no puede servir a una alcaldesa como Manuela Berges y número dos del PSOE --en Aragón-- para poner en peligro una inversión que trasciende incluso a los municipios directamente afectados, como son los de Pedrola, Figueruelas, Comarca de la Ribera Alta, Comarca de Valdejalón y de las Cinco Villas".

En su opinión, "intentar embarrar una situación electoral no puede poner en peligro una inversión de estas características", insistiendo en que "no hay justificación y la gente del territorio no lo entiende".

Por este motivo, el presidente del PP de Zaragoza ha anunciado que pedirán sendos plenos extraordinarios en el Ayuntamiento de Pedrola y en la Comarca Ribera Alta para "pedir explicaciones a la alcaldesa" y que "se evidencie lo que ha querido hacer" al presentar el recurso contencioso-administrativo: "Estamos hablando de una inversión, de un proyecto industrial de 4.100 millones de euros, probablemente el más importante de la historia de Aragón".

"Estamos hablando de 4.000 empleos directos y de que en la fase de máximo rendimiento de construcción habrá más de 500 empleos. No son cifras escritas en un papel, son cifras creíbles, como fue creíble todo el desarrollo industrial que generó Stellantis, la Opel, desde 1982 hasta ahora, con sus más de 10 millones de coches. La gente de la zona sabe que son reales y todas las industrias que viven de Stellantis también saben que son reales. Nadie entiende que en este contexto Manuela Berges intente poner un contencioso administrativo inexplicable", ha explicado Celma.

CONTRADICCIONES

Para el dirigente provincial del PP, el recurso "cae en graves contradicciones" porque "habla de algunas infraestructuras que ni siquiera le pertenecen" al término municipal de Pedrola: "Habla de la necesidad de compensar por unas rotondas que no están en su municipio, que están en Figueruelas". Ha detallado que una de ellas está en la A-68, vía de gestión estatal, y otra en la A-122, de titularidad autonómica.

"La gente que vive de esto sabe que no tiene justificación ninguna, pues trata de confundir a los ciudadanos y también a la prensa para intentar sacar algún rédito político-electoral, que no lo van a sacar porque aquí nadie es tonto", ha recalcado Ramón Celma.

Por otro lado, Ramón Celma ha recordado que cuando se presentó el PIGA, la alcaldesa de Pedrola presentó alegaciones, pero "ninguna de ellas tenía que ver ni con estas rotondas ni con este vial, sino con cuestiones energéticas que nada tenían que ver con estos motivos que ahora pone encima de la mesa".

Ramón Celma ha trasladado que los vecinos de la zona preguntan a los 'populares' por los motivos que han llevado a Berges a "poner en riesgo una inversión histórica, trascendental para Aragón", de modo que "necesitamos explicaciones por su parte más allá de excusas verdaderamente políticas".

Ha concluido: "Entendemos que la única excusa que puede tener para hacer eso un día antes de que comience la campaña electoral es que, como número dos del Partido Socialista --de Aragón--, --la secretaria general del PSOE Aragón-- Pilar Alegría le ha dicho: Necesitamos alguna motivación para tirar para tener un relato en esta campaña electoral".