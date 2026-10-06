El PP pide condenar en Junta de Portavoces de Zaragoza "la amenaza, intimidación y señalamiento" a Tatiana Gaudes

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, con las pintadas de amenazas a la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes - DANI MARCOS

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha solicitado convocar una Junta de portavoces para pedir "algo elemental" en la que todos digan juntos que en la capital aragonesa "la amenaza, la intimidación y el señalamiento personal y familiar no tienen cabida. La crítica, toda. La reivindicación, toda".

Mendoza ha trasladado esta petición a raíz del ataque a la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, cuya imagen ha aparecido vestida con el uniforme de la contrata de limpieza de FCC y la palabra "dimisión".

La pegatina con esta caracterización estaba en la puerta de la casa de su madre, pero los vecinos la han retirado para evitar que la viera, según ha contado la propia Gaudes en su cuenta de X. Asimismo, en las inmediaciones se ha localizado una pintada en la que se podía leer con spray verde "Tatiana Gaudes Dimisión".

En rueda de prensa, Mendoza ha calificado de "gravísimos" estos hechos que "han traspasado una línea que una sociedad democrática madura como la nuestra no puede permitir que se traspase" por eso ha pedido que en la Junta de Portavoces se "condene de manera inequívoca, sin matices, sin excusas, sin equidistancias, unos hechos absolutamente intolerables".

Ha querido dejar claro que no cuestionan el derecho a la huelga de los trabajadores de limpieza viaria, ni el derecho de los trabajadores a defender sus condiciones laborales por que son "derechos fundamentales en democracia", pero la "intimidación no es un derecho, el señalamiento y la amenaza tampoco son un derecho", ha diferenciado.

A su parecer llevar un conflicto laboral hasta la puerta de la casa de la madre de un concejal es una conducta "cobarde, miserable y antidemocrática". "Eso se llama señalar, amedrentar e intentar meter miedo. Y me parece sencillamente repugnante y típico de otros momentos no tan lejanos de la vida de este país".

SABOTAJES

Ha reiterado que "por supuesto, se aceptan las críticas a la consejera Gaudes y a todos los que nos dedicamos a lo público" para precisar que eso se llama "tolerancia" porque se puede estar en contra de las decisiones y eso es "discrepancia".

Mendoza ha comentado que en el pleno del pasado jueves se vivieron momentos de tensión entre los trabajadores de limpieza y la propia Tatiana Gaudes y ese mismo día, coincidiendo con los paros, la dirección de FCC denunció ante la Policía Nacional "actos de sabotaje hasta en 16 vehículos neumáticos pinchados y cables de seguridad cortados.

"Cortar cables de seguridad o pinchar ruedas o manipular vehículos que después tienen que utilizar los trabajadores es una auténtica barbaridad y pone en peligro a los compañeros", ha alertado Mendoza para calificar de "hipócrita" pretender defender los derechos de los trabajadores mientras se realizan actos que pueden poner en peligro precisamente a esos mismos compañeros.

El portavoz adjunto del PP ha recordado que el sindicalismo "ha tenido y tiene un papel absolutamente legítimo en democracia y ha contribuido a conquistar derechos laborales y a representar a millones de trabajadores", pero ha puntualizado que si alguien cree que hacer sindicalismo consiste en sustituir los argumentos por la intimidación, la negociación por el miedo, la reivindicación por el señalamiento personal "representa es lo peor de una época que creíamos pasada".

Un sindicalismo que pretende defender a los trabajadores no puede mirar hacia otro lado ante la intimidación, la violencia o el sabotaje, ha instado Mendoza.

"Precisamente porque sabemos a dónde nos puede conducir el señalamiento, tenemos la obligación democrática de cortarla de raíz en cuanto aparece porque siempre comienza intentando que el que discrepa tenga miedo, se calle, se esconda, que piense primero en sus hermanos, en sus padres y en su familia antes de tomar una decisión. Y eso no. Aquí en Zaragoza eso no lo vamos a aceptar", ha enfatizado.

ANTECEDENTES

Al respecto, ha recordado el "lamentable" antecedente en Zaragoza cuando el pasado mes de mayo la alcaldesa, Natalia chueca, fue objeto de mensajes de una "gravedad extrema" cuando se inició el proceso de recuperación del espacio Quique Mur en la antigua cárcel de Torrero.

Aparecieron mensajes en los que se leía "Cuando vengas a desalojar ojalá te mueras" y otros "mucho más graves" en el entorno de la casa de la alcaldesa.

Entonces el grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC) no apoyó la moción del PP en el pleno municipal ha recordado para criticar que "ese es el talante democrático de algunos".

Con el episodio contra Tatiana Gaudes, el PP ha vuelto a reiterar que "la violencia política, la intimidación y el miedo no pueden normalizarse".

Finalmente, le ha dicho a Tatiana Gaudes que "escuche con absoluta claridad" que no está sola porque sus compañeros en el Ayuntamiento, al menos los del PP, están a su lado. "Tienes a todo tu grupo municipal a tu lado, que todos con la alcaldesa al frente vamos a estar a tu lado frente a cualquiera que pretenda que ejerzas tus responsabilidades públicas con miedo", ha expresado.

Mendoza ha confiado en que también se sumen todos los grupos municipales porque "esto no puede ser una cuestión de derechas o de izquierdas", ha razonado al argumentar que ahora le ha ocurrido a un concejal del Partido Popular, hace unos meses a la alcaldesa, pero "en cualquier momento le puede ocurrir a cualquier otro concejal del Partido Socialista, de Vox o de ZeC".