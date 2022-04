El PP pide deflactar el IRPF y crear un impuesto negativo para devolver hasta 300 euros a las rentas bajas por el IPC

ZARAGOZA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Susín, ha presentado este jueves una iniciativa de impulso al Gobierno que defenderá en las Cortes de Aragón. Ha propuesto deflactar el IRPF y crear un "impuesto negativo" para devolver entre 200 y 300 euros, por la subida del IPC, a las rentas más bajas.

Susín ha avisado, en rueda de prensa, de que muchos de los 230.000 aragoneses que ahora no tienen que realizar la declaración de la renta "la tendrán que hacer y pagarán más impuestos si no se toma ya esta medida", la deflactación del IRPF con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tras lo que ha indicado que reducir este gravamen en 36 años "supone mucho en la compra semanal para una familia que no llega a fin de mes".

También ha recomendado reducir los módulos del IRPF y el IVA a los sectores más afectados por el encarecimiento de los costes, como el transporte, la industria, la agricultura y la ganadería.

En cuanto al impuesto negativo, ha explicado que sería "un pago anticipado para las personas desprotegidas por el incremento del IPC, para las rentas más bajas", similar a las ayudas por maternidad, "medidas puntuales y selectivas, no una bajada generalizada de los impuestos" y que duraría hasta que se recuperara la senda del crecimiento.

Susín ha afirmado que, desde el pasado mes de enero, el Gobierno de España ha recaudado más de 10.000 millones de euros que "hay que devolver a familias y empresas", al tiempo que ha recomendado aplicar los incentivos fiscales de los fondos europeos MRR.

Ha lamentado que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, dijera en el Pleno de las Cortes de este miércoles que los populares son "viejos, caducos, tremendistas y mentirosos", respondiendo que su objetivo es "aportar soluciones", asegurando que el jefe del Ejecutivo autónomo propone grandes pactos, pero "quiere que secundemos los suyos, aunque estén vacíos de contenido".

Susín ha dicho que se puede reducir hasta un cinco por ciento los impuestos sobre el gas y la electricidad, y también se puede recortar, sin necesidad de autorización de la UE, los impuestos sobre hidrocarburos.

Ha asegurado que el anuncio del Gobierno de España de que topará el coste del gas "fue un engaño más porque solo afectará a cuatro de cada diez" consumidores y los otros seis "pagarán más" porque las empresas repercutirán este topaje sobre el coste de la electricidad, lo que "hará que las empresas, familias y personas paguen más".

La parlamentaria del PP ha pedido al Ejecutivo central que aplique los incentivos fiscales de los fondos MRR, de los que "solo 4 de cada 10 euros están llegando a las empresas", advirtiendo de que el consumo y el ahorro familiar y empresarial están "en riesgo"

GASTO PÚBLICO

Asimismo, Carmen Susín ha pedido a los Gobiernos central y autonómico que reduzcan el gasto público, no las políticas públicas, ya que "sobran ministerios, direcciones generales y asesores, pero también políticas públicas que tienen un carácter más ideológico que práctico, que no aportan nada a los ciudadanos y son un gasto ineficiente sin retorno social y económico". Ha señalado que "los ciudadanos no entienden que se tengan que apretar el cinturón mientras tenemos 22 ministerios".

Por otra parte, ha indicado que el FMI ha dicho que el nivel de deuda y déficit de España es, actualmente, "inasumible", lo que le ha recordado a la crisis de 2008, cuando "este país estaba al borde de la intervención" y el presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy tomó medidas para evitar la intervencion por la UE.

"La situación para los españoles empieza a ser insostenible mientras Lambán insulta o cede ante los nacionalistas", ha continuado Susín, añadiendo que "cuando al PSOE le toca gestionar una crisis sale detrás de los Gobiernos para ponerse detrás de las pancartas".