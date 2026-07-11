El PP reivindica los 639 kilómetros de vías oscenses en obras con Azcón frente a la gestión del PSOE

La secretaria general del PP Aragón y diputada en el COngreso por la provincia de Huesca, Ana Alós, junto al presidente del PP Huesca, Isaac Claver, presidente también de la DPH y alcalde Monzón, junto a otros representantes populares, en la A-1238. - PP HUESCA

Los populares destacan que el Gobierno de Aragón moviliza cerca de 200 millones y que los socialistas dejaron sin ejecutar 100 millones

MONZÓN (HUESCA), 11 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Huesca ha destacado que el Gobierno de Aragón tiene 639,4 kilómetros de carreteras autonómicas acabados o en ejecución en la provincia de Huesca, con una inversión cercana a los 200 millones de euros, para "dar la vuelta a la situación heredada tras los años de gobierno socialista, que dejaron a Aragón con las peores carreteras de España y con 100 millones de euros sin ejecutar en la red autonómica".

Las declaraciones se han realizado en la A-1238, carretera que une Monzón con Binaced, una vía "muy reivindicada durante años por su mal estado y por su deficiente trazado" y cuyas obras se encuentran ahora en un estado muy avanzado de ejecución.

En la comparecencia han participado el presidente del Partido Popular en Huesca, Isaac Claver; la secretaria general del PP altoaragonés y diputada en las Cortes de Aragón, Esther Artieda; el también diputado autonómico Antonio Romero; y el alcalde de Binaced, Javier Sorinas.

Los populares han señalado que estos datos reflejan "un cambio de modelo evidente" en la política de infraestructuras viarias del Ejecutivo autonómico. "Frente a la dejadez, inversión. Frente al abandono, hechos. Hoy Huesca tiene obras, presupuesto y planificación en sus carreteras autonómicas", han afirmado desde el PP provincial.

La inversión movilizada en la provincia asciende a 197,97 millones de euros, de los que 193,95 millones corresponden al Plan Extraordinario de Carreteras y 4,02 millones a actuaciones de emergencia para reparar daños provocados por las danas y reforzar la seguridad de la red viaria. El PP resume esta actuación como "casi 200 millones de euros en ejecución para mejorar la movilidad, la seguridad y la conexión de la provincia".

Desde el Partido Popular de Huesca han puesto el acento en que las actuaciones afectan a 19 carreteras autonómicas, incluyen la renovación de 40 travesías y contemplan 3 variantes en la provincia: Binéfar, Monzón y Sariñena. "No hablamos de promesas ni de anuncios vacíos. Hablamos de kilómetros acabados o en ejecución, de carreteras en obras, de travesías renovadas y de variantes que mejoran la seguridad y la movilidad", han remarcado.

Los populares han contrapuesto esta actuación con la gestión del anterior Ejecutivo autonómico liderado por el PSOE. Según el PP, los gobiernos socialistas dejaron sin ejecutar 100 millones de euros en carreteras en todo Aragón, una falta de inversión que contribuyó al deterioro de la red autonómica. "El PSOE dejó inversiones pendientes y carreteras abandonadas.El actual Gobierno de Aragón está dando la vuelta a esa situación con planificación, presupuesto y obras reales", han señalado.

Para el presidente del PP Huesca, Isaac Claver, esto supone "un cambio de modelo", porque "frente al abandono y la dejadez del Partido Socialista, que cuando pudo hacer no hizo absolutamente nada, es ahora el gobierno de Jorge Azcón, del Partido Popular, el que está ejecutando más kilómetros que nunca", ha reivindicado.

LA A-1238 COMO EJEMPLO

El PP de Huesca ha defendido que esta inversión es especialmente importante para una provincia extensa, con numerosos núcleos de población y donde las carreteras autonómicas son esenciales para la actividad económica, el acceso a los servicios públicos, la seguridad vial y la vertebración territorial.

En ese sentido, han puesto como ejemplo la actuación en la A-1238 entre Monzón y Binaced, una carretera que soporta tráfico diario de vecinos, trabajadores, agricultores y empresas de la zona, y cuya mejora responde a una demanda histórica del territorio.

"Cada kilómetro que se arregla mejora la vida diaria de vecinos, trabajadores, agricultores, transportistas, empresas y visitantes. Invertir en carreteras en Huesca es invertir en igualdad de oportunidades", han añadido.

En concreto, el presidente del PP Huesca, Isaac Claver, ha resaltado la importancia de estas actuaciones: "Estamos hablando de seguridad, de conectividad, conectar nuestros pueblos y ciudades y, sobre todo, de cohesionar nuestro territorio, porque si queremos el desarrollo de nuestros pueblos, de la agricultura, de la ganadería en general, la seguridad de todos nuestros vecinos, demostramos con hechos el compromiso que creemos en que la mejora de las infraestructuras y de las carreteras es necesario y por eso esos 640 kilómetros de carretera, de red vial en nuestra provincia están viendo la luz".

Por su parte, el alcalde de Binaced, Javier Sorinas, "Para nosotros es primordial, tanto para los vecinos como industrias, como agricultores y ganaderos, el tener unas vías en condiciones es lo principal para un pueblo. Nosotros llevábamos ocho años de reivindicaciones y ahora lo damos por concluido".

Además, los populares han valorado el anuncio del Plan de Carreteras Preferente, que se plantea como la próxima fase de actuación para intervenir en aquellas vías que se encuentran en peor estado y soportan un tráfico considerable. Para el PP, este nuevo plan demuestra que el Gobierno de Aragón "no se limita a ejecutar el Plan Extraordinario, sino que ya trabaja en nuevas actuaciones para seguir corrigiendo años de abandono".

"El mensaje es claro: Huesca tiene hoy 639,4 kilómetros de carreteras autonómicas acabados o en ejecución, cerca de 200 millones de euros movilizados, 19 carreteras, 40 travesías y 3 variantes. Esa es la diferencia entre quienes dejaron sin ejecutar 100 millones en todo Aragón y quienes están poniendo máquinas, inversión y soluciones sobre el territorio", han concluido desde el Partido Popular de Huesca.