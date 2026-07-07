El PP de Teruel critica la parálisis institucional del Gobierno de Sánchez y reivindica el papel del Congreso y Senado

ALCAÑIZ (TERUEL), 7 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Teruel ha denunciado la parálisis institucional del Gobierno de Pedro Sánchez y reivindica el papel del Congreso y el Senado. Los "populares" ponen en valor la labor de control al Gobierno que ha realizado el PP en la Cámara Baja y la Cámara Alta.

El diputado nacional Alberto Herrero y el senador Carlos Boné han puesto de manifiesto que la legislatura actual se basa "en un bloqueo". Desde el inicio, los acuerdos políticos a los que llegó Pedro Sánchez para "poder mantenerse en el poder, han condicionado el bienestar de los españoles a partidos minoritarios que buscan la degradación de España", ha explicado Herrero. Además, ha destacado que en este final de legislatura seguimos sin Presupuestos Generales del Estado y el poco compromiso del Ejecutivo nacional con la provincia de Teruel.

También ha recordado que el Gobierno socialista perdió en el último pleno una votación que instaba a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y convocar elecciones generales. "El Gobierno y los diputados socialistas se aplaudieron a sí mismos, demostrando, una vez más, el nulo respeto por el Parlamento, la Constitución y la democracia de nuestro país", ha expresado Herrero.

Ha asegurado que cada día que pasa "es un suplicio para el Gobierno". Otro de los hitos de esta legislatura es la mancha de corrupción que rodea al Partido Socialista explicando que esta situación "se ha convertido en sistemática". El popular ha explicado que el Gobierno de Sánchez debería "devolver la palabra a los españoles mediante la convocatoria de elecciones generales".

Sobre la situación de la provincia de Teruel, ha lamentado la poca implicación que ha demostrado el Gobierno en estos años con el territorio. Por ejemplo, la aplicación de las ayudas al funcionamiento al 1% cuando la Unión Europea permite hasta el 20%, la falta de avances en la A-68, Herrero ha querido recordar que únicamente se ha ejecutado el tramo licitado por el Gobierno del Partido Popular en el año 2018. También la falta de planificación para una transición justa tras el derribo de la térmica de Andorra. ç

EL GOBIERNO EVITA RENDIR CUENTAS

Por su parte, el senador Carlos Boné, ha repasado la actividad realizada por el Grupo Popular en el Senado, asegurando que "mientras el Partido Popular intenta legislar y ejercer su función de control al Gobierno, el Ejecutivo bloquea las iniciativas y evita rendir cuentas".

Boné ha dicho que de los 54 plenos realizados, Pedro Sánchez solo ha asistido a uno, lo que ha calificado como una falta de respeto hacia la Cámara Alta. Ha querido destacar que es la legislatura en la que más iniciativas legislativas han partido del Senado.

El senador ha explicado la importancia de las comisiones de investigación, un total de siete, que se han puesto en marcha, donde a través de las cuales "se han podido comprobar como la corrupción del Gobierno se repite una y otra vez". También ha criticado que el PSOE votó en contra de seis de las siete de estas.

Por último, Boné ha afirmado que mientras el Gobierno continúa sin Presupuestos Generales del Estado, el Partido Popular seguirá utilizando su mayoría absoluta en el Senado para ejercer el control al Ejecutivo y poder impulsar iniciativas legislativas.