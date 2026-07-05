El PP de Teruel defenderá una moción para instar al Gobierno a convocarelecciones por la actual situación política

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Juventud y Contratación del Ayuntamiento de Teruel, Lucía Gargallo, posan con el texto de la iniciativa. - PP TERUEL

TERUEL 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Teruel defenderá este lunes, en el Pleno ordinario correspondiente al mes de julio, una propuesta de resolución en la que plantea que el Gobierno de España y su presidente asuman las responsabilidades políticas derivadas de los múltiples casos de presunta corrupción que, según sostiene la formación, afectan al Ejecutivo y al PSOE.

La iniciativa concluye con una petición para que el presidente del Gobierno proponga la disolución de las Cortes Generales y convoque elecciones generales.

La propuesta considera que la actual legislatura atraviesa una situación de "extraordinaria debilidad política e institucional" y critica que, desde su inicio, el Gobierno no haya impulsado ninguno de los dos procedimientos que, a juicio del Grupo Popular, permiten comprobar el respaldo parlamentario del Ejecutivo: la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado y la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, el texto sostiene que el Ejecutivo no ha logrado aprobar ninguna Ley de Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura y afirma que las Cortes Generales han registrado el menor número de iniciativas legislativas aprobadas en los primeros 33 meses de mandato de todo el actual periodo democrático.

Asimismo, la propuesta expresa la necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman responsabilidades políticas por los distintos casos de presunta corrupción que, según recoge el documento, afectan al PSOE y a miembros o exmiembros del Ejecutivo. Entre ellos cita las investigaciones que afectan a los dos secretarios de Organización del PSOE designados por Pedro Sánchez, así como a varios altos cargos, incluido un exministro de Transportes.

El grupo popular también insta al Gobierno a depurar responsabilidades en relación con la presunta operación que, según las investigaciones judiciales y policiales en curso a las que alude la iniciativa, implicaría a altos cargos y ex altos cargos del Ejecutivo en actuaciones destinadas a obstaculizar investigaciones que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente.

En la exposición de motivos, los populares consideran especialmente graves las informaciones derivadas de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que, según señalan, apuntarían a la existencia de una estrategia dirigida contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil. El texto también critica las declaraciones realizadas recientemente por el ministro Félix Bolaños sobre algunos jueces y sostiene que el hecho de que continúe en el cargo evidencia, a juicio del Grupo Popular, el respaldo del presidente del Gobierno a esas manifestaciones.

La iniciativa añade que la falta de una mayoría parlamentaria estable y la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado tienen consecuencias directas para los ayuntamientos, que, según argumenta el Grupo Popular, afrontan retos en ámbitos como la financiación local, la vivienda, la seguridad, los servicios públicos o las inversiones sin disponer de un marco presupuestario estatal actualizado ni de la estabilidad institucional necesaria.

Por todo ello, la propuesta reclama que el Gobierno asuma las responsabilidades políticas que considera oportunas y urge al presidente del Ejecutivo a ejercer la prerrogativa que le atribuye la legislación vigente para disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales, al entender que esa decisión permitiría restablecer la estabilidad institucional y dotar al país de un Gobierno con respaldo parlamentario suficiente para afrontar los desafíos actuales.