La joven herida en el Motorbeach de Vinuesa (Soria) permanece ingresada en estado "muy grave"

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

VINUESA (SORIA), 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La joven de 24 años que resultó herida tras sufrir un accidente de moto en el interior donde se celebra el Motorbeach Festival, en Vinuesa (Soria), permanece ingresada en el hospital de Burgos en estado "muy grave", han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El suceso se produjo minutos antes de las 15.52 horas, cuando se avisó al 112 de un accidente en el que erstaban involucrados una moto y un turismo en Vinuesa, en un circuito en el acceso SO-811. La llamada avisaba que había una persona inconsciente. ç

Se trasladó aviso a Guardia Civil de tráfico de Soria y a Emergencias sanitarias- Sacyl, que envió un helicóptero medicalizado (HEMS), según el 112.

La joven fue trasladada en helicóptero, en estado muy grave, al hospital de Burgos, sin que se hayan detallado las circunstancias del accidente, ha indicado la Subdelegación.