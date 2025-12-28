El PP ve "una inocentada" que Pilar Alegría visite una empresa en Teruel y le reclama las ayudas al funcionamiento

Archivo - El presidente provincial del Partido Popular en Teruel, Joaquín Juste. - PP TERUEL. - Archivo

TERUEL 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Teruel interpreta como "una inocentada" la visita de Pilar Alegría este 28 de diciembre a un secadero de jamón de Calamocha (Teruel), cuando el PSOE "no ha querido aplicar las ayudas al funcionamiento al máximo, al 20%", ha lamentado el presidente del PP de Teruel, Joaquín Juste.

"Lo que no necesita la provincia de Teruel es una portavoz de Pedro Sánchez que justifique la corrupción y sus mentiras. Necesita compromisos, certezas y realidades", ha subrayado Juste, quien ha recordado el compromiso manifestado públicamente por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de elevar al máximo esas ayudas al funcionamiento para Teruel, Cuenca y Soria cuando gobierne su formación política.

"Esas ayudas nos corresponden porque estamos por debajo de 12 habitantes por kilómetro cuadrado", ha defendido. Se trata a su juicio de "una necesidad, no un chantaje ni un lujo, es algo que necesitamos para activar nuestra economía y si se implementaran al máximo, tendríamos más empresas, más empleo, más personal, más pueblos; marcarían un antes y después", ha considerado.

Por ello ha advertido de que "estamos perdiendo una oportunidad histórica porque después del 2027 ya no se puedan implementar esas ayudas porque no han servido para nada".

En ese sentido, el presidente del PP en Teruel ha asegurado que "con un 1% nadie va a cambiar nada, ni ninguna empresa va a venir aquí, ni ninguna otra empresa que esté instalada va a modificar su planificación".

Por eso ha recuperado las declaraciones de la por entonces ministra y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, en las que comparó las ayudas al funcionamiento con la posibilidad de otorgar a Cataluña una fiscalidad diferenciada: "Habló de que Soria, Cuenca y Teruel también la tenían y nadie decía nada y desde entonces nunca ha pedido perdón. Nunca se ha disculpado con los turolenses por semejante afirmación", le ha reprochado.

VIVIENDA

A esa ventaja competitiva para territorios asolados por la despoblación, ha lamentado, no se han comprometido ni el PSOE nacional ni el aragonés, ahora de Pilar Alegría, a la que también ha reprochado que recorra la provincia hablando de vivienda.

"Alegría no puede venir aquí a hablar de la necesidad de hacer vivienda, cuando el Gobierno de Aragón del PSOE en 8 años hizo 86 viviendas, 26 en la provincia de Teruel, de ellas 20 que se rehabilitaron en Teruel y 6 en Alcañiz. Claro que hace falta vivienda, pero en 8 años que lleva Pedro Sánchez en Madrid y en 8 años gobernando en Aragón, ¿cuántas viviendas se hicieron?", ha planteado.

Frente a ello, ha destacado los "varios planes de vivienda en funcionamiento" impulsados por el Ejecutivo de Jorge Azcón, como el Plan 700 para municipios de menos de 3.000 habitantes y el Plan +3.000 para municipios de más de 3.000 habitantes, además del destinado a las zonas tensionadas por el turismo.

"Es que la diferencia es abismal", ha rematado Juste, que ha preguntado a la candidata socialista si en su recorrido por la provincia incluirá una visita al Parador de Teruel, "que ya me parece lamentable que ahora se nos conozca a Teruel por el Parador", ha valorado en alusión a la supuesta fiesta con prostitutas celebrada en plena pandemia por el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos en el establecimiento situado a las afueras de la capital turolense coincidiendo con la estancia allí de Alegría.