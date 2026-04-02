Se precisa el uso de cadenas para circular por el Portalet, en la A-136, desde Formigal hasta la frontera con Francia

Archivo - Quitanieves en la Comunidad de Aragón en una imagen de archivo - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

HUESCA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas o neumáticos de invierno es obligatorio para circular por el puerto de Portalet, en la A-136, entre Anayet, que es zona más al norte de la estación de esquí Aramón Formigal, hasta la frontera con Francia debido a las últimas nevadas caída esta noche.

En concreto se precisan para circular por los últimos tres kilómetros de esta carretera autonómica desde el Corral de Las Mulas, en el kilómetro 24, hasta el puerto de Portalet, en el kilómetro 27.

Asimismo, es obligatorio el uso de cadenas o rueda de nieve para circular en el lado francés del Portalet por la RD-934, desde el Portalet, en el kilómetro 58 hasta Cirque d' Aneou en el kilómetro 57.