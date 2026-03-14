Los I premios 'Consumidores en España' reconocen la labor del programa Volveremos

L programa Volveremos ha sido reconocido por la Asociación Española de Consumidores - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Consumidores ha reconocido al programa Volveremos como uno de los proyectos que fomentan el consumo positivo a nivel nacional.

El galardón, que forma parte de los I Premios Consumidores de España, se entrega el 24 de abril en Madrid. Dichos galardones reconocen la labor de las diferentes personas y entidades que contribuyen al Consumo en Positivo.

Así en sus diferentes categorías, los Premios Consumidores de España quieren poner en valor el consumo en positivo, es decir, el valioso trabajo de ciudadanos, entidades, empresas, medios de comunicación y administraciones públicas.

Para la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, el reconocimiento "supone un impulso a nuestra política de apoyo al comercio. Volveremos se ha convertido en referencia a nivel nacional desde que se puso en marcha y un galardón de estas características nos muestra que es el camino a seguir".

Herrarte ha destacado asimismo que, con el programa extendido este año a todo Aragón, "estamos consiguiendo cambiar los hábitos de consumo desviando muchas decisiones de compra de las plataformas al comercio de nuestras ciudades".

IMPACTO DE VOLVEREMOS

Las tres campañas de Volveremos en 2025 supusieron un impacto de 98 millones de euros en el comercio local aragonés.

En total, el año pasado, desde el Gobierno de Aragón se invirtieron 5 millones de euros a los que hay que añadir otros 5,5 de los 57 municipios que participaron.

En total, el año pasado se realizaron 1.155.000 transacciones en 3.412 comercios de la comunidad. Fueron cerca ce 135.000 los ciudadanos que realizaron alguna compra a través de este programa que ha llegado al 80% de la población aragonesa