El presidente de Aragón avanza un presupuesto "histórico" para 2027: "Nunca en la vida ha habido tanto dinero"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, conversa en el Mercado Central con la portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, la cabeza de lista del PP al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, y el consejero municipal de Economía en el Ayuntamiento, Carlos Gimeno. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado que el presupuesto de la comunidad autónoma para 2027 iniciará su tramitación el próximo jueves y será "histórico" porque "nunca en la historia ha habido tanto dinero y nunca en la vida ha habido tanto dinero destinado a la sanidad, a la educación, a la vivienda o a las políticas sociales".

Ha subrayado que el presupuesto para el año 2027 "va a mejorar el buen estado en el que se encuentra nuestra comunidad autónoma". El techo de gasto asciende a 8.398,1 millones de euros, un 11,6% superior al límite vigente, fijado en 2024 y prorrogado durante los ejercicios 2025 y 2026.

Así lo ha indicado Azcón este martes en declaraciones a los medios de comunicación, acompañado por la portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, que ha visitado la capital aragonesa.

Para Azcón, "es muy importante que le demos valor a lo que debería ser normal y lo pongamos enfrente de lo que es absolutamente excepcional y antidemocrático", ha afirmado, en alusión a que los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados son los de 2023.

Ha recordado el jefe del Ejecutivo autonómico que en Aragón, ante la imposibilidad de aprobar las cuentas, "convocamos unas elecciones para que lo normal, lo habitual en democracia, se cumpla, que es que aprobemos un presupuesto", dado que eso significa "resolver los problemas de los aragoneses".

"Si tú no presentas el presupuesto --ha continuado-- y no quieres aprobarlo, lo que te importa es resolver tus propios problemas, no los problemas de los ciudadanos", para añadir que convocar elecciones ante la falta de acuerdo para sacar adelante un presupuesto es "tener el respeto que la democracia merece".

Ha insistido en que "nunca en la historia ha habido tanto dinero y nunca en la vida ha habido tanto dinero destinado a la sanidad, a la educación, a la vivienda o a las políticas sociales" en el presupuesto de Aragón, precisando que "siete de cada diez euros del presupuesto que presentaremos el próximo jueves van a ir destinados a solucionar los principales problemas de los aragoneses".

RECORTES

Sin embargo, "luego la izquierda hablará de recortes, pero nunca explicará cómo un presupuesto --cuyo techo de gasto-- crece más de un 11% aplica recortes. Lisa y llanamente porque no es verdad, porque es mentira", ha explicado Azcón.

Asimismo, el presidente de Aragón ha apostillado que el presupuesto para 2027 "va a ser todavía mejor que el que planteamos en el año 2026, porque la economía --en la comunidad autónoma-- está funcionando y es el crecimiento económico el que permite que tengamos más recursos para destinar a las políticas que son realmente importantes".