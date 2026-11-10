El presidente aragonés quiere que la huelga sea "pacífica" y que no impida trabajar a quien quiera hacerlo

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante la reunión mantenida este martes en Huesca con representantes de sindicatos policiales y asociaciones profesionales, donde ha calificado de "error" la huelga general convocada para este miércoles. - PARTIDO POPULAR

HUESCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado que la jornada de huelga general convocada para este miércoles transcurra sin incidentes y que quienes quieran acudir a sus puestos de trabajo puedan hacerlo "con total normalidad". El jefe del Ejecutivo autonómico ha calificado la convocatoria de "un error" al considerar que responde a razones políticas.

Azcón se ha pronunciado sobre esta convocatoria este martes en Huesca, al responder a las preguntas de los periodistas tras mantener una reunión con representantes de sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil y colectivos militares.

El presidente aragonés ha cuestionado los motivos de la huelga y ha sostenido que se trata de una movilización "contra la oposición, no contra quien ha estado gobernando ocho años". En este sentido, ha considerado que los sindicatos cometen un error al convocarla por razones políticas y ha asegurado que está orientada a "defender los intereses de determinados partidos políticos y, en concreto, los de Sánchez".

No obstante, ha pedido que a ese "error" no se sume otro y ha insistido en que espera que la jornada transcurra sin daños personales ni materiales. "Lo que yo espero es que mañana quien quiera ir a trabajar pueda hacerlo con total normalidad", ha afirmado, antes de reclamar que no haya "destrozos ni, por supuesto, ningún daño a las personas que quieren ir a trabajar".