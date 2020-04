El presidente de la DPT destaca la "lección de trabajo y eficacia" de los ayuntamientos ante la pandemia

TERUEL, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Teruel (DPT), Manuel Rando, ha apelado a la necesidad de trabajar "juntos y coordinados" para hacer frente a las consecuencias de esta crisis, y ha destacado la "lección de trabajo y eficacia" de los ayuntamientos turolenses ante la pandemia.

En un discurso institucional, con motivo de la festividad de San Jorge, y difundido ese miércoles en vídeo, Rando ha anunciado que este año no se entregará la máxima distinción de la Diputación, la Cruz de San Jorge, y ha trasladado a todos los sectores y colectivos que están trabajando para hacer frente a la propagación del COVID-19 el reconocimiento de la institución.

Rando ha recordado que la Diputación de Teruel está reorganizando el presupuesto para que los ayuntamientos "tengan más liquidez y, a su vez, podamos ayudar al mantenimiento y creación de empleo, dinamizando la actividad económica, ayudando a generar economía circular que apoye al tejido productivo, a los autónomos y a aquellos que se han quedado sin un puesto de trabajo". "Me alegra decir", ha apuntado, "que estos objetivos no son solo del equipo de gobierno, que en ellos coincidimos todos los grupos políticos. Debemos trabajar juntos y coordinados".

Con este vídeo, difundido por redes sociales, el presidente mantiene el tradicional discurso institucional por el 23 de abril, ya que no ha podido celebrarse el acto con el que la Diputación de Teruel reconoce la labor de los ayuntamientos y entrega la Cruz de San Jorge a una persona, entidad o institución distinguidos por promocionar y defender a la provincia. "Este año no habrá galardón como tal, porque creemos que quien lo reciba lo debe hacer con la mayor de las solemnidades y atenciones. Y ahora no las podemos dar", ha apuntado Rando.

En el discurso, el presidente ha destacado los servicios que la institución provincial ha reforzado en esta crisis, como los de bomberos, los de vías y obras o el servicio de teleasistencia "que se ha revelado mucho más necesario en estos días", así como los planes económicos y ayudas que ha lanzado la institución.

COVID-19

"Vamos a seguir ayudando a combatir la enfermedad y a llevar a cabo las acciones precisas en su prevención de forma coordinada con las diferentes autoridades, porque nuestra salud es lo primero" ha resaltado el presidente de la Diputación de Teruel en otro momento de su intervención, al tiempo que ha subrayado la necesidad de "unir esfuerzos para ayudar a las familias menos favorecidas, a aquellas que más ha afectado este virus".

"Esta pandemia, inédita, nos ha dado una razón más para reafirmarnos como sociedad. Porque los turolenses estamos afrontando de forma ejemplar esta crisis que afecta a todos los rincones del mundo", ha dicho Rando antes de lanzar un mensaje para quienes han perdido a un ser querido: "Desgraciadamente, demasiados vecinos han perdido la vida. Por ellos sentimos un profundo pesar y transmitimos nuestras condolencias a sus familiares. Tened por seguro que, cuando esto termine, recibiréis el cariño y el calor que ahora no os hemos podido dar".

El presidente ha expresado el reconocimiento de la institución para "todos aquellos que están manteniendo los servicios básicos de nuestra sociedad. Comenzando por nuestros sanitarios, la línea avanzada frente a la enfermedad. Pero también a las fuerzas de seguridad, a los servicios de emergencia, a los transportistas, a los trabajadores de las residencias que cuidan de nuestros padres y madres, a los supermercados y establecimientos que nos proveen las necesidades básicas, a los periodistas que nos mantienen informados, a los voluntarios que hacen más fácil la vida de otros o a los artistas que nos entretienen en las redes de forma altruista. Y también, por qué no, a las propias administraciones y sus responsables, que deben hacer frente a un escenario difícil, complejo y desconcertante".

Pero también ha destacado "al conjunto de la sociedad turolense, a todos los que están haciendo lo más importante que se puede hacer ahora: quedarse en casa. Vuestra paciencia y vuestro ánimo es un ejemplo para todos. ¡Gracias a esa abrumadora mayoría que ha entendido, desde el principio, que doblegar la curva era cosa de todos!".

MENSAJE POSITIVO

Con motivo de la celebración del Día de San Jorge, la Diputación de Teruel ha querido lanzar un mensaje positivo frente a la crisis del coronavirus, apelando a la representación del Vencimiento del Dragón de Alcañiz, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en octubre de 2019, que este año cumple 25 años y no se ha podido celebrar.

En su discurso, Rando ha apuntado que "aún con golpes y cicatrices, esta batalla también la vamos a ganar" y ha subrayado "no va a ser fácil, posiblemente sea largo, pero volveremos a hacer todo lo que nos une a nuestra tierra. "Recordad que tenemos mucha suerte de vivir en la provincia de Teruel y que tenemos que reivindicarla en cada amanecer".

El presidente de la Diputación cree que esta pandemia "ha revelado las muchas ventajas en nuestra forma de vida, la de cada uno de nuestros pueblos". Además, se ha reafirmado en que la hoja de ruta de la institución no cambia, pues "seguiremos poniendo en valor el mundo rural y la forma de vida en nuestros pueblos con mejores servicios que la dignifiquen".

MIRANDO AL FUTURO

Además, tras el discurso del presidente por la festividad de San Jorge, la institución provincial ha lanzado un vídeo con el que pretende mirar con esperanza al futuro bajo un mensaje de ánimo y agradecimiento y el lema "Volveremos a hacerlo".

El vídeo recoge testimonios de ciudadanos de la provincia que, desde su confinamiento y mediante sus propios dispositivos móviles, expresan cuáles son sus deseos para volver a sentir Teruel. Esos testimonios se mezclan con imágenes de actividades que suponen experiencias de la provincia que, es el mensaje de esperanza, volveremos a hacer.

El vídeo se distribuirá por redes sociales y ya está publicado en la página web de la Diputación de Teruel, www.dpteruel.es.

Próximamente se lanzarán otros vídeos que recogen más deseos de otros tantos turolenses que esperan en casa volver a disfrutar de todo lo que ofrece su provincia: La institución ofrece la posibilidad de seguir mandando mensajes con planes de futuro en la provincia a través de la dirección de correo electrónico prensa@dpteruel.es.