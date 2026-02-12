El presidente de la DPZ exige a López una rectificación por sus críticas a Lambán: "No todo vale en política"

Archivo - El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ) y presidente provincial del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero, ha condenado las declaraciones del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en las que criticaba al expresidente Javier Lambán y le ha exigido una rectificación: "No todo vale en política", ha expresado, a la vez que ha reivindicado el legado del exlíder socialista fallecido.

López ha apuntado este jueves, en una entrevista en RNE, que el PSOE Aragón no se dedicó a hacer oposición al popular Jorge Azcón cuando estaba encabezado por Javier Lambán. "Se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha", ha asegurado.

Sánchez Quero ha considerado que el ministro y líder de los socialistas madrileños "ha atacado la memoria" del recientemente fallecido Lambán, quien también fue presidente de la DPZ.

Del mismo modo, ha calificado las palabras de López como "injustas, desafortunadas e impropias de un miembro del Gobierno de España", especialmente cuando se dirigen contra quien ya no puede defenderse.

"La figura de Javier Lambán es imprescindible para los socialistas zaragozanos y para la historia reciente de Aragón. Fue un servidor público íntegro, culto, honesto, y profundamente comprometido con esta tierra", ha afirmado Sánchez Quero, quien ha destacado que Lambán "defendió a Aragón y a los aragoneses por encima de cualquier interés personal o partidista".

En sus palabras, "resulta especialmente grave intentar cuestionar la trayectoria de quien dedicó su vida al servicio público con honestidad, firmeza y lealtad institucional".

Ha remarcado que "la discrepancia política nunca puede convertirse en descalificación personal y mucho menos cuando se trata de alguien que ya no está para responder".

"Javier Lambán dijo una vez que los aragoneses somos mejores de lo que pensamos y mejores de lo que piensan de nosotros. Y tenía razón", ha recordado el dirigente socialista, quien ha instado al ministro "a centrarse en las responsabilidades que tiene encomendadas en el Gobierno de España y en el partido en la Comunidad de Madrid".

"La memoria y el legado de Javier Lambán no se van a mancillar. Aunque él ya no esté, siempre habrá socialistas aragoneses dispuestos a defender su obra, su compromiso y su dignidad", ha concluido.