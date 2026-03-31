El presidente de Los Monegros critica que una nueva avería de telecomunicaciones que deja incomunicada media comarca

Fachada de la sede de la Comarca de Los Monegros - COMARCA DE LOS MONEGROS

SARIÑENA (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de Los Monegros, Pedro Manuel Loscertales, ha criticado que una nueva avería de telecomunicaciones ha dejado incomunicada media comarca y ha anunciado que presentarán una reclamación formal a la empresa suministradora porque "esto ya no se puede consentir más".

"Queremos trasladar públicamente nuestra profunda preocupación por las consecuencias y gran malestar ante la grave avería en los servicios de telefonía, internet y datos que está afectando nuevamente a muchos municipios de nuestro territorio", ha señalado el presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Manuel Loscertales.

En esta ocasión, que se tenga constancia hasta el momento, los núcleos afectados son Grañén, Sariñena, Almuniente, Valfonda de Santa Ana, Albalatillo, Poleñino y Capdesaso, cuyos vecinos, además de las administraciones y centros de salud, se encuentran sin servicios básicos de comunicación, con las consecuencias que ello supone tanto a nivel personal como profesional, especialmente en situaciones de emergencia.

Según Loscertales, "no se trata de un hecho aislado. Esta es ya la sexta incidencia de características similares que sufrimos en la comarca en poco tiempo, lo que pone de manifiesto una situación insostenible y un agravio evidente hacia el medio rural. No podemos permitir que, en pleno siglo XXI, nuestros pueblos continúen padeciendo deficiencias estructurales en servicios esenciales que deberían estar plenamente garantizados".

Para el presidente comarcal, "esta reiteración de fallos evidencia una falta de inversión, mantenimiento y compromiso por parte de la operadora responsable, cuya actuación consideramos claramente insuficiente".

Desde la Comarca de Los Monegros han puesto esta situación en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno en Huesca, con la que están en contacto permanente, para "tener más fuerza frente a la operadora, ya que afecta gravemente también a la seguridad, y a la espera de una respuesta urgente por parte de ésta que permita restablecer el servicio con la mayor celeridad posible, así como garantizar que estas incidencias no vuelvan a repetirse", ha añadido Loscertales.

"Exigimos soluciones definitivas, inversiones reales y un servicio digno para nuestros pueblos. El medio rural no puede seguir siendo tratado como territorio de segunda", ha incidido el presidente de la Comarca de Los Monegros, quien ha querido dejar constancia pública de esta situación y "reiterar nuestro compromiso firme en la defensa de los derechos de las personas del territorio".