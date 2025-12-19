El presupuesto del Ayuntamiento de Huesca para 2026 asciende a 65,6 millones de euros

HUESCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de Huesca para el ejercicio de 2026 asciende a 65,6 millones de euros. Se trata de una cuantía inferior al año anterior, debido a la liquidación de fondos europeos y a la asunción por parte del Gobierno de Aragón del proyecto y ejecución del Centro de Emergencias.

Los primeros avances de la auditoría externa a la que se sometió el Centro de Emergencias ha determinado que su proyecto no se puede ejecutar técnicamente por la cantidad de errores que contiene, una situación que ha obligado a reorganizar su proyección.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, quien ha informado de que será el Gobierno de Aragón el que se encargue de su proyecto y de su construcción, pero ha asegurado que Huesca contará con un Centro de Emergencias.

En el ejercicio anterior figuraba una cuantía de 3 millones de euros para su ejecución, partida que desaparece porque el proyecto no se puede ejecutar.

La liquidación de los fondos europeos es otra de las razones por las que el presupuesto del 2026 es inferior respecto al del 2025. En este punto, la alcaldesa ha manifestado que los algo más de 16 millones de euros en fondos europeos que se encontró su equipo de gobierno al llegar al Ayuntamiento tuvieron que ser gestionados desde el inicio, porque no contaban ni con proyecto. Además, ha anunciado que se ha conseguido un fondo nuevo dotado con 800.000 euros, que se destinará a diferentes partidas.

REGENERACIÓN URBANA

La regeneración urbana es una de las principales actuaciones inversoras que recoge este presupuesto, con la idea de culminar el proceso de peatonalización y rehabilitación del centro de la ciudad que inició en el 2011 el gobierno de Ana Alós, así como la rehabilitación de la Calle Desengaño y Padre Huesca.

Así, la reurbanización de la calle Padre Huesca cuenta con 755.000 euros; la de la calle Desengaño 214.000 euros; la de la calle Zaragoza 637.000 euros; el proyecto de reurbanización de la plaza de Navarra y centro de la ciudad se ejecutará con una inversión de 145.000 euros y la reurbanización del pasaje Abellanas con 170.000 euros. Otra actuación destacada es la reurbanización del parque Miguel Servet con 367.000 euros.

Destaca también la mejora de la red de abastecimiento de agua, con la actuación en la tubería de San Julián de Banzo, por un importe de 1,6 millones de euros, procedente de un convenio de colaboración con Amazon. Además de otras partidas en cultura, deporte o trismo, entre otras.

El presupuesto incluye también un apartado especial de 333.000 euros destinados a actuaciones en la plaza Santa Clara, desglosados en 93.000 euros en ayudas de urgencia, 90.000 euros para la instalación y arrendamiento de puntales y 150.000 euros en ayudas a particulares para la rehabilitación del edificio.

En este sentido, la alcaldesa ha apuntado: "Afrontamos una cuestión fundamental para los ciudadanos, la vivienda, con ayudas a la vivienda, especialmente en ámbitos como Santa Clara, donde acompañamos a vecinos y vecinas en procesos complejos pero necesarios".

Respecto a este asunto, el concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, ha recalcado que "tanto las ayudas de urgencia como las ayudas específicas de rehabilitación de edificios se van a convertir en un protocolo para que sean aplicables a cualquier caso que se pueda producir en el futuro".

Las cuentas se orientan a reforzar los servicios públicos, mejorar las condiciones urbanísticas y de movilidad de la ciudad, fomentar la promoción turística y preparar proyectos estratégicos que se desarrollarán a lo largo de 2026 y 2027.

Se trata, en palabras de Orduna, de un presupuesto "equilibrado, realista y plenamente financiado con una idea clave: es un presupuesto de ciudad, para construir desde hoy la ciudad que queremos para el futuro". Es decir, ha añadido la alcaldesa, "planificamos, no improvisamos. Frente a la política del anuncio fácil, este equipo de gobierno apuesta por la política del cumplimiento".

Para el equipo de gobierno se trata de un presupuesto equilibrado, ejecutable y que proyecta la Huesca del futuro. El equipo de gobierno ha presentado este viernes su propuesta a la oposición, que deberá hacer lo propio el día 23 en la Comisión de Hacienda, ya que el día 26 se aprobará el dictamen y los presupuestos pasarán a Pleno el día 7 de enero.