El presupuesto de Huesca reserva una ayuda ampliable de 333.000 euros para los desalojados de la plaza de Santa Clara

Imagen de archivo de las fincas afectadas por los desalojos de la plaza Santa Clara de Huesca. - EUROPA PRESS

HUESCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de Huesca, que asciende a 65,6 millones de euros, reserva una partida económica de 333.000 euros ampliables en concepto de ayudas a los vecinos de la plaza de Santa Clara, que el pasado mes de noviembre fueron desalojados de sus viviendas por riesgo de colapso en sus edificios, en los que se detectaron deficiencias estructurales.

Estos 333.000 euros podrán ser ampliables en función de la evolución de los trabajos y se dividen en tres conceptos. Para Ayudas de Emergencia hay presupuestados 93.000 euros; para la instalación y arrendamiento de los puntales necesarios para los edificios 2, 3 y 4 hay 90.000 euros y para ayudas a particulares para la rehabilitación de los edificios hay 150.000 euros.

El Ayuntamiento todavía no dispone de la cuantía exacta que supondrá toda la actuación, por eso las ayudas son ampliables. Así lo ha indicado el concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, que ha indicado que "no sabemos lo que va a suponer el importe total de la rehabilitación de las tres comunidades, nos han avanzado cifras con horquillas bastante amplias, por lo que hemos hecho una aproximación, y por ello son cifras ampliables".

A ello se suman las bonificaciones a los afectados en materia de agua y basuras que ya fue aprobado y además de están analizando otras bonificaciones como la revisión del ICIO y de la tasa de ocupación de la vía pública por obras.

Oliván ha señalado que "en el área de Hacienda estamos trabajando en la revisión de las figuras tributarias del ICIO y de la ocupación de la vía pública para la sobras para determinar bonificaciones o ventajas fiscales para casos como el que nos ocupa, que serian ampliables a casos similares en el futuro".

Estas actuaciones se van a protocolarizar para situaciones que en un futuro se pudieran repetir en Huesca. "Todo lo que se está haciendo en Santa Clara no es sólo para Santa Clara, esto nos ha servido para tomar conciencia de que hay cuestiones que por desgracia pasan y para las que hay que tener una solución preparada y eso pasa porque estas actuaciones y ayudas del Ayuntamiento tienen que estar pensadas para casos que en el futuro puedan producirse".

Cabe apuntar que además de las ayudas del Ayuntamiento de Huesca, los vecinos de Santa Clara contarán también con otras procedentes del Gobierno de Aragón.