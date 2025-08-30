El primer premio de la Lotería Nacional cae en Alagón y Casetas (Zaragoza) y el segundo en Ballobar (Huesca)

ZARAGOZA/OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado, dotado con 600.000 euros al número, ha sido consignado en la Administración de Loterías número 1 de Alagón (Zaragoza) y en un estanco del barrio rural de Casetas, además de en otras doce localidades españolas. Cada décimo recibe un premio unitario de 60.000 euros.
Con el número 23.999, este premio se reparte también entre las provincias de Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Islas Baleares, Jaén, Lugo, Madrid, y en la localidad de Viana (Comunidad Foral de Navarra).
El segundo premio, dotado con 120.000 euros, ha correspondido al número 91842. La suerte ha llegado también a la localidad oscense de Ballobar, en la Comarca del Bajo Cinca. Una alegría que se ha reproducido en las provincias de Albacete, Almería, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Lugo.