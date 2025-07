Las primeras 608 viviendas de alquiler asequible para jóvenes del plan autonómico estarán listas en 2027

ZARAGOZA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras 608 viviendas de alquiler asequible para jóvenes del Plan Aragón Más Vivienda, que se situarán en los distritos zaragozanos de Valdespartera y el ACTUR, estarán listas en 2027, tendrán uno o dos dormitorios, el alquiler costará entre 315 y 491 euros según las condiciones socioeconómicas de los inquilinos, que podrán optar hasta los 39 años de edad.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el consejero de Fomento del Ejecutivo regional, Octavio López; y el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, han depositado una cápsula del tiempo y han colocado este lunes la primera piedra de las viviendas de las calles La quimera del oro y Los pájaros, en Valdespartera, donde se levantarán dos edificios de 194 viviendas cada uno sobre suelos propiedad del Ayuntamiento. En la calle María Zambrano del ACTUR se construirán 220 pisos.

Jorge Azcón ha puesto de relieve que las dos empresas ganadoras son aragonesas y han competido con grandes firmas nacionales e internacionales. "En Aragón tenemos empresas en el sector inmobiliario capaces de ganar un concurso a las principales inmobiliarias de nuestro país", ha dicho Azcón, indicando que Brial y Eizasa ganaron el concurso porque presentaron los mejores precios de alquiler para jóvenes y familias y porque su apuesta económica era "más decidida, arriesgada, valiente y beneficiosa para los que finalmente serán los inquilinos".

Los impulsores de esta iniciativa han puesto este lunes la primera piedra, señalando Azcón que no solo son "promesas de las que, en muchas ocasiones, el tiempo se olvida", apuntando que hace unos años se daban licencias para construir 500 viviendas y hoy se inician 608.

El proyecto se ha puesto en marcha "en tiempo récord" para el sector inmobiliario, lo que no solo es cuestión de prioridades, sino también de "eficacia" por parte del Ejecutivo regional. Ha realzado que los suelos, que suelen representar el 25% del coste de cada promoción, son públicos.

El Plan Aragón Más Vivienda no solo es para la capital aragonesa, sino que se desarrollará en las tres capitales provinciales y en municipios de menos de 3.000 y de menos de cien habitantes, ha recordado.

Los inquilinos contarán con ayudas directas durante 15 años y no tendrán que destinar más del 30% de sus ingresos a pagar su vivienda, con precios de 315 a 420 euros mensuales.

"No hemos tenido suerte" con el Gobierno de España, ya que el Ejecutivo aragonés le pidió suelos para otras 2.000 viviendas y no lo han conseguido. Al contrario, con el Ayuntamiento de la capital aragonesa "la filosofía es de colaboración y lealtad para el bien común", ha recalcado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Además, la Administración autonómica está trabajando en un segundo lote de 488 viviendas en Miralbueno, 192 pisos en Rosales del Canal y 235 en el Picarral, con 165 en la avenida Cataluña, ha apuntado.

ESTADO DEL BIENESTAR

Por su parte, el consejero Octavio López ha señalado que "la vivienda es un pilar fundamental del Estado del Bienestar y uno derecho fundamental que recogen la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pero se ha convertido en el principal problema para los jóvenes".

"Unos 47.000 jóvenes no pueden emanciparse porque no pueden encontrar una vivienda que puedan pagar con sus sueldos", ha expuesto López, para quien la contrucción de estas nuevas viviendas "va a suponer el inicio de un cambio de ciclo en aplicación de soluciones justas y eficaces para poner fin a una situación de emergencia que no se debe dilatar más en el tiempo, a riesgo de condenar a una generación a la falta de oportunidades, algo que no podemos permitirnos".

Ha celebrado que el Ayuntamiento de Zaragoza "no dudó en poner suelo a disposición de la política autonómica de vivienda como esta parcela", añadiendo que estas promociones se llevarán a cabo mediante la colaboración público-privada y en aplicación de la directriz especial del Gobierno de Aragón de viviendas dotacionales.

López ha recordado que el Ejecutivo presentó el Plan Aragón Más Vivienda en marzo de 2024 "y 27 meses después se pone la primera piedra" de las primeras 608 viviendas. Se realizarán otras promociones en el ACTUR, Miralbueno y Rosales del Canal.

UNA CIUDAD QUE CRECE

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha enfatizado que con iniciativas como esta se va construyendo una ciudad "llena de oportunidades, que crece y da futuro a los jóvenes", que "busca soluciones a los problemas sociales de nuestro tiempo".

"La vivienda es el principal problema que tenemos ahora mismo en Zaragoza y España", ha subrayado, indicando que "cada día es más difícil acceder a una vivienda en todos los estamentos de la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, por esa nefasta ley de vivienda del Gobierno central, una ley intervencionista que ha incrementado los precios y ha reducido la oferta".

Chueca ha apostado por "revertir esta situación" desde el inicio de la legislatura, dejando a un lado los intereses de Gobierno y Ayuntamiento "y pensando solamente en los ciudadanos", lo que ha permitido que los precios de la vivienda no suban en Aragón tanto como en el conjunto de España, un 20%, "gracias a no quedarnos de brazos cruzados y a poner a las personas en el centro de las políticas".

En los dos primeros años de esta legislatura se han impulsado 2.291 viviendas en Zaragoza, de las 2.500 prometidas para toda la legislatura, al tiempo que se crea riqueza y empleo, ha destacado la alcaldesa.

ILUSIÓN

El consejero delegado de la inmobiliaria Brial, David Briceño, ha indicado que este proyecto es "industrialmente ambicioso y altamente satisfactorio por su finalidad", la vivienda de alquiler asequible, recalcando que ningún otro licitante ha hecho un descuento tan elevado en el precio del alquiler ni ha anunciado la construcción de tantas viviendas.

En representación de la empresa Eizasa, Jesús Carreras ha resaltado que ambas familias, Eizasa y Briceño, están "arraigadas" en Aragón y ha dejado claro su "compromiso" de ejecutar las obras bien y en plazo, contratando a constructoras "de primer nivel"

"No se trata solo de ladrillos o cemento, estamos hablando de ilusión, de modo de vida, de nuestra gente", realzando el problema de vivienda que hay en Aragón y en el conjunto de España: "Vamos a dar vivienda sólida y asequible".