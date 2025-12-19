Prisión para dos hombres por robar con violencia un móvil a una joven en Zaragoza y usarlo para hacer compras

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado 17 de diciembre a tres personas, dos hombres y una mujer a los que se les imputan los delitos de robo con violencia y estafa al robar con violencia el móvil a una joven en Zaragoza y luego usarlo para hacer compras. Ellos dos han ingresado en prisión por orden judicial y la mujer quedó en libertad.

Los hechos se produjeron en torno a las tres de la madrugada del pasado 29 de noviembre, cuando la víctima, una mujer de 29 años, fue abordada en el distrito zaragozano de San José por dos hombres, quienes tras forcejear con la joven lograron arrebatarle el bolso y el teléfono móvil.

Esa misma noche la víctima puso en conocimiento de la Policía Nacional los hechos sucedidos, aportando además que su terminal móvil estaba siendo utilizado para realizar compras online. Días después, los policías centraron el lugar donde iban a ser entregados los artículos adquiridos desde el terminal de la víctima, focalizando la investigación en la identificación de los moradores de la vivienda, ubicada en pleno centro de Zaragoza.

Una vez identificados los presuntos autores, la Policía Nacional estableció un dispositivo y los detuvo el pasado miércoles, 17 de diciembre.

Uno de los dos asaltantes y la mujer que posteriormente se hizo pasar por la víctima para realizar compras fueron detenidos en su domicilio mientras que el segundo de los atracadores se personó en dependencias policiales poco después.

Tras su paso por el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia los dos presuntos autores del robo con violencia fueron ingresados en prisión, en cuanto a la presunta autora de la estafa, fue puesta en libertad tras prestar declaración, ha informado la Policía Nacional