Prisión para dos hombres por un robo con fuerza en una vivienda de Jaca

Joyas robadas en Jaca por los dos hombres que han ingresado en prisión - POLICÍA NACIONAL

HUESCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaca a dos hombres como autores de un delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad, a la que accedieron durante la madrugada mientras sus moradores se encontraban durmiendo. Ambos detenidos, que se encontraban en situación irregular en territorio nacional, han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 23 de octubre, cuando un ciudadano alertó a la Policía Nacional de que acababa de ser víctima de un robo en su domicilio, situado en la zona centro de Jaca.

El propietario de la vivienda se había despertado al escuchar ruidos en el interior del inmueble y, al asomarse a una ventana, observó cómo dos individuos abandonaban su propiedad. Al comprobar que varias estancias se encontraban completamente revueltas, se percató de que acababa de sufrir un robo.

La víctima facilitó una descripción de los sospechosos, lo que permitió que las patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Jaca que se encontraban de servicio establecieran de inmediato un dispositivo conjunto de búsqueda por las calles próximas al lugar de los hechos.

Fruto de este dispositivo, apenas unos minutos después, una patrulla de la Policía Nacional localizó a dos hombres en una calle cercana cuyas características físicas y vestimenta coincidían con la descripción aportada por la víctima.

Durante la intervención, los policías encontraron entre sus pertenencias diversos objetos procedentes de la vivienda asaltada, por lo que procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en domicilio.