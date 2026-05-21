Prisión para un hombre especialmente conflictivo tras un quebrantamiento de condena en Santa Isabel

Armas y objetos punzantes que tenía el detenido - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de 40 años con una amplia trayectoria delictiva y numerosas intervenciones policiales previas, considerado especialmente problemático en el entorno del barrio zaragozano de Santa Isabel, donde había protagonizado distintos episodios que habían generado preocupación y sensación de inseguridad entre vecinos. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en la prisión de Zuera (Zaragoza).

La detención se produjo el pasado 15 de mayo, cuando agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Arrabal establecieron un dispositivo de búsqueda y detención de este hombre por presuntamente quebrantar una medida cautelar para una víctima del sistema VioGén.

Los investigadores localizaron al hombre sobre las 17.15 horas en las inmediaciones de avenida Cataluña, momento en el que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida escalando hacia un inmueble abandonado y accediendo a su interior por una ventana.

Ante la peligrosidad conocida del individuo, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y solicitaron apoyo a efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que accedieron al edificio asegurando las posibles vías de escape.

Tras localizarlo oculto en una estancia superior del inmueble, los agentes lograron que abriera una puerta cerrada desde el interior. En el momento de la intervención, el detenido se encontraba junto a diversas armas y objetos peligrosos, entre ellos una barra metálica terminada en punta, dos pinchos metálicos, un machete con hoja de aproximadamente 40 centímetros y una escopeta de aire comprimido.

TREINTA ANTECEDENTES

El detenido acumula cerca de una treintena de antecedentes policiales relacionados con delitos de distinta naturaleza, entre ellos malos tratos en el ámbito familiar, amenazas, incendios, estafas, robos con fuerza y otros hechos violentos.

Además, constan antecedentes por procedimientos vinculados a distintas víctimas en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Entre los hechos más graves atribuidos previamente a esta persona figura una investigación desarrollada en 2024 por su presunta participación en el incendio intencionado de al menos 21 contenedores, unos sucesos que provocaron una importante alarma social.

La reiteración delictiva y la conflictividad asociada al detenido habían convertido su figura en una fuente recurrente de preocupación para vecinos del barrio, obligando a frecuentes intervenciones policiales.

El detenido pasó posteriormente a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, decretando la autoridad judicial su ingreso en el Centro Penitenciario de Zuera.