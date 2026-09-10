Prisión provisional para el hombre detenido como principal sospechoso por los restos humanos de Yesa

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) ha decretado este viernes prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido como principal sospechoso por los restos humanos encontrados en el pantano de Yesa (Navarra) el pasado 4 de agosto.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) han informado de que el detenido ha ingresado en la cárcel de Zuera (Zaragoza). La prisión provisional se ha acordado por apreciarse riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

A la luz de lo declarado, y tras valorar los indicios razonables aportados, el juez instructor considera al detenido presunto autor de los hechos objeto de la investigación judicial abierta por delito de homicidio.