Prisión provisional para un joven reincidente por un robo con violencia en Huesca

Un agente de la Policía Nacional se dirige a un vehículo de este Cuerpo Policial - POLICÍA NACIONAL

HUESCA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Huesca ha detenido a un joven reincidente por un robo con violencia y un delito contra la salud publica en la estación de tren cuando intentaba abandonar la ciudad y la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 06.15 horas de este pasado domingo, 28 de junio, cuando se recibe un una llamada en la sala de emergencias CIMACC del 091 alertando de que una joven se encontraba en la vía publica, en las proximidades de la zona deportiva, con diversas lesiones y un ataque de ansiedad a consecuencia del robo con violencia del que acababa de ser víctima, en el que un individuo abordándola por detrás le quito el bolso de un tirón lanzándola al suelo, lo cual le ocasionó diversas lesiones.

La madrugada del día siguiente a los hechos, este lunes, una patrulla uniformada localizó al presunto autor de la agresión cuando se adentraba en la estación intermodal, al parecer con la intención de abandonar la ciudad.

El individuo que portaba sobre 105 gramos de hachís fue detenido por un delito de robo con violencia y un delito contra la salud pública y trasladado a la comisaría.

Se da la circunstancia que el detenido había sido denunciado el mes de marzo por un delito de agresión sexual y un delito de tráfico de drogas por lo que le constaba una búsqueda policial. Además, este individuo ya fue detenido en febrero de este año por un robo con violencia en circunstancias similares.

El detenido, español de origen norteafricano, y vecino de Huesca, de 29 años de edad, al que le constan 6 detenciones policiales anteriores, ha pasado este martes por la mañana a disposición de la autoridad judicial una vez instruidas las diligencias policiales y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.