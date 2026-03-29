Las procesiones del Domingo de Ramos se abren paso entre las fuertes rachas de viento

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado en una de las procesiones de este Domingo de Ramos. - ALDO BRICEÑO

ZARAGOZA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza vive un Domingo de Ramos marcado por las fuertes rachas de un viento helador que hace muy cotizados los rincones donde pega el sol, dobla las palmas y dificulta el avance de los nazarenos de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que puntuales han salido de la Iglesia de San Cayetano y Capilla de Santa Isabel.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha felicitado este Domingo de Ramos a todos los zaragozanos e invitados, animando a vivir con intensidad la Semana Santa de la ciudad "a golpe de tambor, bombo y carraca".

La regidora municipal ha subrayado el significado especial de esta jornada y ha destacado que el Domingo de Ramos es, para ella, "día de olivo y palmas, es decir, de paz, de esperanza y victoria".

Pese al frío y al viento que han marcado la mañana, Natalia Chueca ha resaltado el ambiente festivo vivido en las calles del centro, donde se ha mantenido una de las tradiciones más entrañables: padrinos, madrinas y abuelos regalando palmas adornadas con chucherías a los más pequeños.

Uno de los momentos más destacados del día ha sido la salida de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalem, conocida popularmente por su paso de "la borriquita".

Esta hermandad, que procesionó por primera vez en 1939 vinculada al gremio de la banca y que actualmente mantiene una estrecha relación con el colegio de los Maristas, ha recorrido las calles acompañada por el sonido característico de tambores y bombos.

A este acompañamiento se ha sumado un elemento muy especial y tradicional: las carracas, que han sido tocadas por los niños de la cofradía, aportando un toque singular y alegre al desfile.

La jornada continuará por la tarde con la participación de la alcaldesa en la estación de penitencia de la Cofradía de la Humildad y Dulce Nombre, una hermandad que combina la tradición aragonesa del tambor y el bombo con sus raíces andaluzas.

El Domingo de Ramos en Zaragoza se completa con un total de nueve procesiones y vía crucis que recorren distintos puntos de la ciudad, organizados por las cofradías de La Llegada, La Coronación, El Prendimiento, La Humillación, El Ecce Homo y El Nazareno, consolidando una jornada intensa y muy participativa dentro de la Semana Santa zaragozana.