La producción industrial baja un 0,8% en enero en Aragón, 1,9 puntos menos que la media nacional

ZARAGOZA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 0,8% interanual el pasado mes de enero en Aragón, 1,9 puntos menos que la media nacional, que se ha reducido un 2,7%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en cinco comunidades autónomas y se reduce en otras 12. Castilla y León (+5,6%), Galicia (+1,9%) y Andalucía (+1,6%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Cantabria y Asturias con retrocesos de un 9,4%, 7,5% y un 7,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Aragón ha bajado un 0,8%%, frente a una descenso del -2,7% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 2,1% con un descenso del 2,7%en el caso de los duraderos y un 1,9% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 7,6%;, los bienes intermedios anotaron un 4,9% menos y los de la energía, un 4,8% menos.