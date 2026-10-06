La producción industrial se mantiene en un 0% en agosto en Aragón

Archivo - Industria, empresa, trabajadores, producción industrial - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) se ha mantenido en un 0% interanual el pasado mes de agosto en Aragón, 1,6 puntos la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Aragón y encadena tres meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en once comunidades autónomas y disminuye en otras 6 regiones. Navarra (+12,7%), Murcia (+10,6%) y Andalucía (+7,8%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Cataluña y Cantabria con retrocesos de un 7,9%, 4,7% y un 3,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Aragón ha caído un 0,1%,, frente a una incremento del 1,4% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 3,6% con un incremento del 8,4% en el caso de los duraderos y un 1,7% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 5,9%, los bienes intermedios anotaron un 3,9% más y los de la energía, un 2,5% menos.

DATOS NACIONALES ---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...