La producción industrial sube un 1% en abril en Aragón, 3,2 puntos menos que la media nacional

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ZARAGOZA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha crecido un 1% interanual el pasado mes de abril en Aragón, 3,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Aragón y encadena tres meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en catorce comunidades autónomas y cae en otras 3. Murcia (+9,3%), Castilla-La Mancha (+8,1%) y Andalucía (+8%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Baleares y Asturias con retrocesos de un 10,9%, 8,1% y un 2,9%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Aragón ha aumentado un 0,7%, frente a un incremento del 0,5% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 0,7% con un incremento del 4,2% en el caso de los duraderos y un 2,3% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 5,2%;, los bienes intermedios anotaron un 2,8% más y los de la energía, un 5,9% menos.

DATOS NACIONALES ---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la producción industrial

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