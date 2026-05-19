El programa 4R ofrece diez propuestas culturales en siete barrios rurales hasta julio con un guiño al eclipse solar

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza; y la responsable de programación de centros cívicos, Marimar Delgado, presentan el programa 4R que fusiona cultura y naturaleza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La III edición del programa '4R. La raíz cultural de tu barrio' ofrece diez propuestas culturales en siete de los 14 barrios rurales hasta principios del mes de julio con una especialmente dedicada al eclipse solar, que se podrá ver en agosto en buena parte del territorio aragonés, y que se llevará a cabo en Peñaflor y Movera.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza; y la responsable de programación de centros cívicos, Marimar Delgado, han presentado esta programación que contiene actividades, algunas ya realizadas, que aúnan cultura y naturaleza.

Precisamente, el nombre de 4R hace alusión a lo rural y la raíz con un enfoque de recuperación y renovación, con la finalidad de llevar a los barrios rurales una programación cultural de calidad para volver a mirar a la raíz desde diferentes puntos de vista y mediante la manifestación de distintas artes aptas para todos los públicos.

Esta programación para un público familiar, con entrada libre aunque con inscripción y otras con recogida previa de la invitación, tendrá lugar en los barrios rurales de Montañana, Monzalbarba, Movera y en los centros cívicos de Casetas, Juslibol, La Cartuja y Peñaflor.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha explicado que son cuatro barrios que están dispersos por la geografía de Zaragoza, que "casi son los cuatro puntos cardinales de lo que es el término municipal" porque la finalidad "no es hacer solo actividades en el centro de la ciudad y en los distritos urbanos, sino que tanto o más importante es el traslado de esa cultura a todos los entornos de la ciudad de Zaragoza".

Mendoza ha subrayado que todas las actividades presentan el denominador común de "la importancia de la naturaleza y del medio ambiente". La idea es "poner en valor el trabajo de todos los centros típicos, de las personas que trabajan en el servicio de centros típicos, porque acercan la cultura a todos los rincones de la ciudad, en este caso los barrios rurales", ha añadido.

"No son los habitantes de los barrios rurales los que tienen que venir al centro de la ciudad a disfrutar de espectáculos y de actividades, sino que vamos a ser los que vivimos en la ciudad consolidada los que vamos a poder disfrutar no solo de la cultura, sino del entorno en el que esa cultura vamos a ponerla a disposición, que son nuestros maravillosos barrios rurales", ha apostillado Mendoza.

EL CARTEL

Por su parte, la responsable de programación de centros cívicos, Marimar Delgado, ha informado de que 4R visibiliza y difunde la raíz cultural de los barrios rurales, donde las artes escénicas y la cultura se convierten en "puente entre la memoria, el territorio y la comunidad con una proyección de futuro y de transformación".

Para este programa es muy relevante atender a la imagen, al cartel de presentación de esta tercera edición, realizado por la ilustradora Lorena Jorcano, cuya idea clave es que ha guiado el diseño es "visibilizar lo rural y la raíz".

De este modo, se alude "al origen cultural que los barrios rurales de Zaragoza reflejan difundiendo la recuperación de valores culturales y la renovación a través del progreso y la transformación de los barrios y, por tanto, del conjunto del territorio de la ciudad de Zaragoza".

En rueda de prensa, ha detallado que el cartel tiene un elemento central que es el títere que domina la ilustración enmarcado en una 'casa árbol' que simboliza los centros cívicos. Hay unas cuerdas de guitarra que aportan el aspecto cultural al territorio y unos figurines geométricos que son el público infantil al que, de forma general, van dirigidas las actividades.

Además, este año en esta imagen se han incorporado elementos que ponen de manifiesto los espectáculos o las propuestas artísticas y culturales de la programación. Así, en la cabeza del títere hay un Nautilus, que le da la capacidad de ver y que coincide con el título de la obra de 'Teatro de Objetos bajo el agua', que será en Juslibol.

También está representada la Luna en clara alusión al eclipse solar de agosto y que tiene una programación referida a este fenómeno astronómico, y el pájaro es un guiño a la exposición de naturaleza ibérica.

Marimar Delgado ha comentado que es una programación muy diversa, tanto a nivel de contenidos como de formatos, que brinda al espectador desde musicales, teatro de títeres y de objetos, muestras fotográficas, exposiciones, talleres de pintura y experiencias de observación astronómica; junto al teatro innovador que fusionará el teatro y el cosmos.

EL PROGRAMA

Este viernes, 22 de mayo, a las 18.00 horas en el centro cívico Juslibol, se impartirá el taller 'Pinta tu bolsa de algodón' dirigido a un público familiar a partir de los seis años, donde se mostrarán las mejores formas de pintar a mano sobre cualquier tipo de tela usando diferentes tipos de pinturas y técnicas, así como el diseño de un logo y frase.

Ese mismo día, pero en el barrio rural de Montañana, se representará la obra 'Cenicienta El musical rock' de 'Tdiferencia' con entrada libre en el pabellón multiusos. Es una divertida versión musical del clásico cuento de hadas de cenicienta, que en esta ocasión debe ayudar a limpiar el planeta para salvarlo enfrentándose al egoísmo de su madrastra.

El día 5 de junio, a las 19.30 horas, Almonzandia Teatro llevará su espectáculo familiar Ton Town West a la plaza de España del barrio de Monzalbarba. Un espectáculo familiar inspirado en el spaghetti western que transportará al público al lejano oeste en un viaje disparatado y lleno de humor.

Los títeres serán los protagonistas del espectáculo previsto para La Cartuja Baja, donde Raigambre Teatro llevará su show titiritero pensado para un público joven y adulto, a partir de 12 años. Es una pieza íntima que busca reavivar un recuerdo, el del trabajo de la tierra y su relación con la naturaleza en un viaje que comienza en el siglo XIX, y que se interpretará el 6 de junio a las 18.30 horas en el centro cívico.

En Juslibol se llevará a cabo también el taller 'El fascinante mundo minúsculo que nos rodea' para reconocer los insectos de la mano de la asociación Mundo Artrópodo. Será a las 11.00 horas en el centro cívico.

ECLIPSE

El eclipse solar, que se podrá ver desde Zaragoza el próximo 12 de agosto, será el protagonista de las actividades en Peñaflor. Allí se ubicará una instalación, en la explanada de la ermita de San Cristóbal, con telescopios gigantes para observar el firmamento mientras el miembro de la PAI, Oswaldo Felipe, guiará al público por este visionario nocturno. Se celebrará el 26 de junio a las 22.00 horas, lleva el original título de 'Noche de Star Mirando'.

Esta actividad se repetirá el 3 de julio en el barrio rural de Movera en la calle Padre Antonio María Claret. Al día siguiente, el 27 de junio, tendrá lugar la obra de teatro 'Eclipse: un escondite cósmico' en el pabellón sociocultural con invitación. Se trata de una creación de la PAI que comenzará a las 19.00 horas.

La programación se completa con exposiciones de la Asociación Aragonesa de Fotógrafos de la Naturaleza en Casetas y la muestra 'Mi corazón florecido', una colección de pinturas centradas en el mundo felino de la artista Encarnación Escuder.