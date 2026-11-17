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ZARAGOZA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha animado a los vecinos a consumir en los comercios de los barrios este miércoles, 18 de noviembre, ya que todavía queda un saldo de 174.014 euros, que previsiblemente, dado el ritmo de compras, se agotará esa jornada.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha incrementado del 10% al 15% el descuento para que los clientes pudieran recuperar ese porcentaje, después de que se agotara el saldo aportado por el Gobierno de Aragón para la ciudad.

Esta campaña, la última del año, cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros, de los que el Consistorio ha aportado 1.981.000 euros; y el Gobierno de Aragón 779.000 euros.

Además, en los monederos de la aplicación, quedan todavía por gastar hasta el 31 de diciembre 2.468.000 euros de saldo municipal, a lo que hay que añadir el montante generado por el Gobierno de Aragón.

Por ello, "animamos a las familias a gastar esta cantidad en los comercios de sus barrios y a no esperar al último momento", ha indicado el consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno.