Prorrogado el contrato de servicios de intérpretes en lengua de signos en el Gobierno de Aragón hasta 2027

Archivo - Edificio Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la prórroga del contrato de servicios de intérpretes de lengua de signos que garantiza la atención a personas con discapacidad auditiva cuando hayan de dirigirse al Gobierno de Aragón hasta marzo de 2027.

Esta puesta a disposición de intérpretes de lengua de signos (ILSE) facilita la comunicación entre la Administración y los ciudadanos y refuerza la participación de las personas con discapacidad auditiva en todo el territorio.

El contrato aún en vigor entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) se formalizó el pasado 21 de marzo de 2024 y finaliza el próximo 31 de marzo de 2026.

Mediante la prórroga acordada hasta 2027 se posibilita que los intérpretes de lengua de signos que asisten en la actualidad a los ciudadanos que lo necesitan puedan ser atendidos sin que se interrumpa el servicio: el importe total de la prórroga compromete 30.544,80 euros divididos en dos anualidades: 22.908,60 euros para el año 2026 y 7.636,20 euros para 2027.

La posibilidad de una comunicación en lengua de signos queda por tanto garantizada en varios de los Departamentos del Gobierno de Aragón y pueden solicitarla personas con discapacidad auditiva a las que se facilita el acompañamiento de un intérprete --de forma presencial o telemática-- para que puedan realizar cualquier gestión relacionada con el ejercicio de sus derechos básicos, especialmente en cuanto a servicios de índole social y sanitario.